ВСС даде седмица срок на Янкулов да представи доказателства за Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС даде една седмица срок на правосъдния министър Андрей Янкулов да отстрани неточностите в искането си за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор и настоящ шеф на националното следствие Борислав Сарафов.

Преди две седмици министър Янкулов поиска ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов, което да завърши с освобождаването му от съдебната система.

Сега Прокурорската колегия, която обсъди предложението на закрито заседание, поиска министърът в едноседмичен срок да посочи длъжността "на лицето, за което иска дисциплинарно производство", както и да приложи всички доказателства. В случай, че не го направи, предложението му щяло да бъде оставено без разглеждане.