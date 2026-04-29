Проверяват разлив на нефт в морето край Варна

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Деца твориха и учиха заедно на празник на приобщаването във Върбица advertorial icon

Красивият парк на Върбица се превърна в сцена на детското творчество и споделеността, след като десетки деца, родители и учители се включиха в инициативата „Приобщаване на колела – твори, учи, сподели“. Събитието се проведе под топлите лъчи на пролетното слънце и създаде празнична атмосфера, изпълнена с усмивки, въображение и вдъхновение.

Инициативата бе организирана от специалистите на „Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен“, с цел да повиши информираността за приобщаващото образование и да насърчи подкрепата за личностното развитие на децата.

Програмата предложи разнообразие от творчески дейности, разпределени в тематични ателиета. В „Магия от цветове“ малките художници създаваха пролетни картини с нестандартни техники, а в ателието по приложни изкуства изработваха карнавални маски, диадеми, книгоразделители и бижута. Особен интерес предизвикаха и творческите игри, където децата създаваха 3D календари и декоративни елементи, както и демонстрациите с научни експерименти, включително зрелищно „изригване“ на модел на вулкан и състезание с хартиени хеликоптери.

Паралелно с детските занимания, за родители и учители бе обособено пространство за споделяне, в което те имаха възможност да обменят опит и да получат насоки от специалисти относно подкрепата на децата в образователната среда.

Събитието още веднъж показа значението на приобщаването като ценност, която създава възможности и насърчава развитието на всяко дете. Организаторите изразиха благодарност към всички участници, както и към кмета на община Върбица инж. Мердин Байрям за оказаната подкрепа. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

