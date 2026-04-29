Арестуваха управителка на автошкола в Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестуваха собственичка на автошкола в Кюстендил. Образувано е досъдебно производство в ОДМВР - Кюстендил за съставяне на официални документи с неистинско съдържание.

Проверката в офис на автошкола в Кюстендил е извършена от служители на сектор Икономическа полиция. Иззети са учебен дневник за провеждане на допълнително обучение, регистър за издадени удостоверения, протоколи за проведено обучение на водачи за възстановяване на контролни точки, компютърни устройства. Упълномощеното лице да представлява автошколата – 47-годишна жена, е задържана с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.