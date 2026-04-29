Иззеха части от автоморга в Перник, май са от крадени коли

При полицейска операция в автоморга в Перник са иззети множество части и вещи от автомобили, за които има данни, че са предмет на престъпления. Действията са извършени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР – Перник.

Проверен е пункт за разкомплектоване на автомобили в промишлената зона на града, стопанисван от 52-годишен мъж от София, известен на органите на МВР и осъждан. От обекта са иззети цифрово записващо устройство, пет автомобилни двигателя, ключове за различни марки моторни превозни средства, както и множество части и вещи с предполагаем престъпен произход. Извършен е оглед от разследващ полицай, предстои назначаване на експертизи по образуваното досъдебно производство.

Уведомена е прокуратурата, а работата по случая продължава.