Македонски тир се преобърна на пътя Кюстендил - София, движението е затруднено

Македонски тир се преобърна на пътя Кюстендил-София. Инцидентът е станал тази сутрин, малко след 7.00 ч. в района на местността „Стражата". Край пътя е е преобърнал товарен автомобил със северно-македонска регистрация, съобщиха от полицията. Водачът е с повърхностни наранявания. Товарният автомобил е превозвал желязо. Товарът не е разпилян.

На водача са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества – резултатите са отрицателни. Местопроизшествието все още се обслужва от екипи на полицията, движението се осъществява в едната пътна лента.