ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Русе посреща изложбата „Букварите на поколения българи" през май

През месец май Русе ще бъде домакин на изложбата на открито „Букварите на поколения българи". Експозицията ще бъде разположена в пространството до големия шадраван пред сградата на местната администрация. Инициативата се осъществява от изд. „Просвета" с подкрепата на Община Русе и представя всички 13 буквара, издадени от издателството за общообразователните училища от създаването му през 1945 г. до днес. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Проектът е реализиран от Свобода Цекова и Антон Стайков и разглежда буквара не само като учебник, но и като отражение на промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години. Поводът за експозицията е 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 11 май, когато Българската православна църква почита Солунските братя, ще се състои и официалното откриване на изложбата. Началният час на събитието, което ще бъде съпътствано с концертна програма, е 17 ч.

Експозицията ще бъде свободно достъпна за посетители от 1 до 31 май и ще даде възможност на всеки да открие букварчето, с което е направил своите първи стъпки в ограмотяването.

