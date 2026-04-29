Проверяват разлив на нефт в морето край Варна

Клип, на който се вижда мазутно петно в морето между втора и трета буна във Варна, беше публикуван в социалните мрежи.

Проверка на БНТ на място установява само наличие на водорасли. От Басейновата дирекция заявиха, че са се самосезирали и проверяват информацията за евентуално замърсяване с нефтопродукти. Ще бъдат взети и проби от морската вода.

Според специалистите, ако има разлив, най-вероятно е той да е причинен от кораб. За проблема ще бъде информирана и Морска администрация – Варна, за проверка на плавателните съдове, които са на рейд.