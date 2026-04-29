Опити за измами чрез фалшиви съобщения за глоби за неправилно паркиране в Шумен

За опити за измами чрез съобщения, в които има информация за глоби за неправилно паркиране информират жители на Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Вчера и днес от чуждестранни мобилни номера граждани са получили съобщения, в които се съдържа информация за неправилно паркиране. Следва линк, който насочва към сайт за справка на нарушението на водача и допълнителна информация, че закъснели плащания могат да доведат до по-високи разходи за събиране и принудително изпълнение.

Изисква се и въвеждане на регистрационен номер на автомобил, след което се посочва размерът на „глобата", в случая - пет евро. Следва искане за въвеждане на лични и банкови данни, включително кодът за сигурност на дебитна карта и телефон на титуляр. В конкретния случай банката е блокирала плащането на „глобата", уточниха от ОД на МВР.

От полицията напомнят на хората да не се доверяват на съмнителни съобщения и линкове, които да отварят, да не въвеждат лични данни и информация за банкови карти, както и да не извършват плащания през непознати платформи, защото това е сигурен белег за измама.