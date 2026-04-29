ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Докога цирк в изборните студиа?

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22754463 www.24chasa.bg

Обвиниха сириец, намушкал мъж в София

1576
Нож Снимка: Архив

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, нанесъл с нож средна телесна повреда на 43-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.04.2026 г. около 21,50 часа пред къща в гр. София, обвиняемият Т.М. чрез нанасяне на удар с нож в областта на лявата лопатка на С.Г. му причинил средна телесна повреда. Тя се изразява в прободно порезно нараняване в областта на лявата лопатка, проникващо в гръдната кухина, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.

Предвид възможността Т.М. да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 29.04.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)