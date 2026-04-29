Обвиниха сириец, намушкал мъж в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, нанесъл с нож средна телесна повреда на 43-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.04.2026 г. около 21,50 часа пред къща в гр. София, обвиняемият Т.М. чрез нанасяне на удар с нож в областта на лявата лопатка на С.Г. му причинил средна телесна повреда. Тя се изразява в прободно порезно нараняване в областта на лявата лопатка, проникващо в гръдната кухина, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.

Предвид възможността Т.М. да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 29.04.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.