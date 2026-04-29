ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Шофьор излъгал проверяващи, че кара стока за унищожаване, в багажника му имало дрехи менте

Валери Ведов

СНИМКА: Pixabay

Вчера край врачанското село Нефела от полицейски патрул бил спрян за проверка камион, управляван от жител на Свиленград. Шофьорът заявил, че кара стока, предназначена за унищожаване, но ченгетата се усъмнили.

Проверяващите забелязали, че каросерията на камиона е запечатана с пломба, която не е по образец на Агенция „Митници". Освен това от там не изискват пломба за превоз на стоки, предназначени за унищожаване.

Автомобилът е съпроводен до митническото бюро във Враца. Там в каросерията на автомобила били намерени около три тона текстилни дрехи, чанти и други артикули, носещи името и логото на запазени търговски марки.

Митничарите открили множество текстилни изделия от различни защитени търговски марки , част от които не са с увредена цялост. По случая веднага било образувано е досъдебно производство

СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

