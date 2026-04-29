Служител на бензиностанция пострада при побой

Служител на бензиностанция е пострадал при побой в село Кърналово, съобщиха от ОД на МВР в Благоевград.

Сигнал за инцидента е постъпил около 00:15 ч. на 28 април. В Районното управление на МВР – Петрич е съобщено за нанесен побой над 41-годишен служител на бензиностанция в село Кърналово.

На място полицейските служители са задържали 30-годишен мъж от село Габрене, за когото има данни, че е извършител на деянието. Наложена му е мярка за задържане до 72 часа.

Пострадалият е бил транспортиран за медицински преглед и след оказана помощ е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.