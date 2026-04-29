ОИК прекрати предсрочно правомощията на кмета Георги Чакъров, става депутат

Дима Максимова

Георги Чакъров бе 6-ти мандат кмет на Полски Тръмбеш

Общинската избирателна комисия в Полски Тръмбеш прекрати предсрочно правомощията на кмета Георги Чакъров. Решението е от 29 април и се базира на избора на дългогодишния общински кмет за народен представител в 52-ия парламент, съобщиха от местната администрация.

Преди насрочване на заседанието на ОИК от общината е получено официално писмо, че с решение на ЦИК от 24 април Георги Чакъров е избран за депутат. Той е областен координатор на „ Прогресивна България" и бе на второ място листата. На изборите на 19 април получи 2945 преференции в областта, като 1320 от тях бяха от община Полски Тръмбеш, където имаше рекордна избирателна активност.
   За 30 април е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет в Полски Тръмбеш, на което трябва да се избере временен кмет на общината до провеждане на избори. По време на изборната кампания тази функция изпълняваше зам.-кметът Росен Русанов.

Георги Чакъров бе 6-ти мандат кмет на Полски Тръмбеш

