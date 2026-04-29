Николай Димитров: Пенсионерският клуб в Тънково създава възможности за активен и полноценен социален живот

Пенсионерският клуб в село Тънково, разположен в модерна и многофункционална сграда, създадена от Община Несебър, е пример, че и златната възраст може да бъде изпълнена с динамика, социална ангажираност и нови технологии. Членовете на клуба са изключително активни и доказват, че любопитството към света не стихва с годините. Тук те обменят мнения по широк спектър от теми – от обсъждане на прочетени книги и литературни класики до кулинарни рецепти и актуални новини от ежедневието и бита.

Това, което отличава пенсионерите в Тънково обаче е уверено боравене със социалните мрежи. Председателят на клуба Ана Николова, бивш учител и директор на детска градина споделя, че от година се поддържа Фейсбук страница, която се е превърнала в един от основните канали за комуникация – там се публикуват важни съобщения, споделят се снимки от събития и красиви фотоси с различни житейски послания. Онлайн се координират и предстоящи активности, като в началото на май предстои една от тях - членовете на клуба планират да посетят остров св. Анастасия и „Флора Бургас". Особено внимание ще отдадат на изложението, тъй като сред дамите има запалени любителки на цветята и истински майсторки в градинарството. Някои от тях притежават внушителни колекции от саксийни растения – около и над 150 броя, превръщайки домовете си в малки цветни оазиси. В пенсионерския клуб често се обменят изпитани „рецепти" за обилен цъфтеж и ценни съвети за правилното отглеждане на различни видове растения. Опитът е доказал, че с правилната грижа и внимание всяко цвете може да разцъфне в пълния си блясък.

Дамите казват, че са изключително доволни от съвременните и комфортни условията в клуба, където не само се отдават на интелектуални занимания, но и сплотяват приятелството си, отбелязвайки заедно лични и народни празници в тържествена атмосфера.

„Именно създаването на смислено общуване в достъпна и модерна среда е социалният ангажимент, който Община Несебър изпълнява към нашите съграждани от третата възраст.", категоричен е кметът Николай Димитров. И допълва, че грижата за възрастните хора е сред приоритетите в социалната политика на общината.