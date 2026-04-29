Средната пенсия се вдигна с 42 евро за година

НОИ плати 2,4 млрд. евро за пенсии и обезщетения само за два месеца

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от Държавното обществено осигуряване за първите два месеца на годината.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към февруари 2026 г. възлиза на 1,289 млрд. евро, съобщиха от НОИ. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват със 147,9 млн. евро (13%).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към втория месец на годината е 2, 374 млрд. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение със 195,7 млн. евро (9,0%).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2,146 млрд. евро. Спрямо същия период на 2025 г. тези разходи са със 191,9 млн. евро (9,8%) повече. Броят на пенсионерите за февруари 2026 г. е 2 068 569, което е увеличение с 14 023 (0,7%) души спрямо същия месец на предходната година.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за февруари 2026 г. е 518,09 евро. В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 42,21 евро (8,9%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към февруари 2026 г. са в размер на 211,7 млн. евро. Отчетените разходи са с 2,6 млн. евро (1,2%) спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към февруари 2026 г. е 1098,2 млн. евро.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към февруари 2026 г. възлиза на 10 218,2 хил. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г. приходите нарастват с 2106,6 хил. евро.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към февруари 2026 г. са в размер на 11 233,1 хил. евро. Извършените разходи са с 1662,2 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към февруари 2026 г. възлиза на 552,8 хил. евро. Постъпилите приходи са с 256,2 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към февруари 2026 г. са в размер на 198,2 хил. евро. Извършените разходи са с 50,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.