Измериха завишена радиация в столичния квартал „Малинова долина“

Направихме инспекция и установихме локални лъчения 10 пъти и 70 пъти над нормата. Така е от много години. Това съобщи във фейсбук служебният енергиен министър Трайчо Трайков.

Няма опасност, ако не преминавате оградата с предупредителна табела, допълни той във фейсбук.

Министърът разпореди спешна проверка на терен в столичния квартал „Малинова долина" и лично присъства на инспекцията. Поводът е постъпил сигнал с твърдения за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци" извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. Резултатите бяха докладвани на министъра, директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита проф. д-р Жана Джунова, зам.-министър Красимир Ненов и други длъжностни лица.

По думите му измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена.

„Този казус се влачи с десетилетия. Недопустимо е подобен проблем да остава нерешен в жилищен квартал на София", заяви той и допълни: „Възложих на ДПРАО да изготви доклад с оценка на необходимите средства, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет", посочи министър Трайков.

Междувременно в своя позиция от Министерството на здравеопазването посочиха, че са запознати с информацията, оповестена от Министерството на енергетиката.

"Данните от извършвания системен радиационен контрол, включително от специализираните структури към Министерството на здравеопазването, показват, че извън оградената зона не се установяват отклонения от естествения радиационен фон, както и не се регистрира разпространение на радиоактивни вещества във въздуха или водите в района. При спазване на въведените ограничения за достъп до обозначената зона не е налице риск за общественото здраве", посочват от МЗ.

В рамките на самата площадка са известни от десетилетия локализирани участъци с остатъчни радиоактивни вещества. Съгласно извършените оценки и препоръките, включително от експертни мисии на Международната агенция за атомна енергия, устойчивото решение изисква извършване на пълна рекултивация чрез отстраняване на замърсените почви и материали.

"Министерството на здравеопазването подкрепя предприетите действия за цялостно решаване на проблема и ще продължи да осъществява мониторинг на радиационната обстановка чрез Националния център по радиобиология и радиационна защита, както и да участва в координацията между компетентните институции. Съгласно действащата нормативна рамка, управлението и възстановяването на терени, замърсени с радиоактивни вещества, се извършва при разрешителен режим и от компетентните органи, ангажирани с управлението на радиоактивни отпадъци. В тази връзка Министерството на здравеопазването ще съдейства за осигуряване на необходимата експертна подкрепа с оглед гарантиране на безопасна среда за живот и защита на здравето на гражданите", допълват от институцията.

Министерството подчертава още веднъж, че към момента няма данни за риск за населението извън ограничената зона, като призовава гражданите стриктно да спазват въведените ограничения за достъп. Пълната и своевременна информираност, както и координираните действия на институциите, остават ключови за окончателното решаване на казуса.

Закритата база на Централното изотопно хранилище е разположена върху терен – публична държавна собственост, който към момента принадлежи на Българския червен кръст. Сградите и съоръженията са възложени за управление на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването. Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, възстановяването на замърсени с радиоактивни вещества терени се извършва при разрешителен режим, като лицата, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъците, носят отговорност и поемат разходите за тяхното безопасно управление.