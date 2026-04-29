НСИ: Населението на България е 6 423 207 души към 31 декември 2025 г.

Населението на България е 6 423 207 души към 31 декември 2025 г., показват окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0,22 на сто. Мъжете са 3 088 245 (48,1 на сто), а жените - 3 334 962 (51,9 на сто), или на 1000 мъже се падат 1080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Справка в НСИ показва, че по окончателни данни на националната статистика населението на страната в края на 2024 г. е било 6 437 360 души, като спрямо предходната година е намаляло с 8121 души, или с 0,13 на сто.

В края на 2025 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 557 851, или 24,3 на сто от населението на страната. В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31,6 на сто), Смолян (31,1 на сто) и Габрово (30,8 на сто). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 19,2 на сто и Варна - 21,7 на сто.

Към 31 декември 2025 г. децата до 15 години в страната са 891 674, или 13,9 на сто от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18,7 на сто и Ямбол - 15,2 на сто от населението на областта, а най-нисък - в областите Смолян - 10 на сто и Видин - 11,4 на сто.

Общият коефициент на възрастова зависимост, който показва броя на хората от населението в „зависимите" възрасти (под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 души от населението в „независимите" възрасти (от 15 до 64 години), е 61,6 на сто. Най-ниска е стойността му в София (столица) - 50,9 на сто, а най-висока - в област Видин - 75,4 на сто.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45,4 години в края на 2025 година. Средната възраст на населението в градовете е 44,6 години, а в селата - 47,7 години.

Външна миграция

През 2025 г. 44 640 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Потокът на имигрантите включва както български граждани, завърнали се в страната, така и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване у нас. От тях 45,9 на сто са граждани на страни извън Европейския съюз, 38,9 на сто имат българско гражданство, а 15,2 на сто са граждани на държави от ЕС. Относителният дял на мъжете е 52,6 на сто, а на жените - 47,4 на сто. Сред дошлите да живеят в страната 14,3 на сто са във възрастовата група 0 - 14 години, 72,9 на сто са на възраст 15 - 64 години, а на 65 и повече навършени години са 12,8 на сто от имигрантите. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (25,1 на сто), Украйна (18,5 на сто) и Германия (9,1 на сто).

През 2025 г. 9555 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 52,1 на сто от тях са мъже. Емигрантите на възраст 0 - 14 г. са 6 на сто, тези на възраст 15 - 64 години са 59,7 на сто, а на 65 и повече навършени години - 34,3 на сто от всички емигранти.