16-годишен без книжка подкара джип в ракитовско село

Снощи в района на село Дорково ракитовски полицаи проверили джип „Тойота", управляван от 16-годишен тийнейджър. Освен неправоспособен младежът бил зад волана и с чужди регистрационни табели на возилото. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Срещу него е образувано бързо производство.

Тази нощ при рутинна проверка на улица в пазарджишкото село Мокрище автопатрул на полицейското управление в областния град засякъл „Форд". 29-годишният водач от същото село бил тестван с дрегер, като пробата отчела резултат над 1.2 промила.