Янаки Стоилов поиска от БНТ да смени цветовете на сутрешния блок с по-български (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска от Българската национална телевизия (БНТ) да смени декора на студиото на сутрешния блок.

Янаки Стоилов бе гост в предаването "Денят започва" и още с първите си думи отбеляза, че трябва да бъде направена промяна.

"Благодаря Ви за срещата със зрителите на Българската национална телевизия. Като казах българска, не е ли време да смените декора си?", попита Стоилов в ефир без да уточни какво има предвид.

В момента визуалният облик на студиото е в синьо и жълто, каквито са и цветовете на украинското знаме.

Водещата Христина Христова попита конституционния съдия какво точно не му харесва в обстановката, на което Стоилов отвърна лаконично:

„Вие сте домакини, вие си решавате."

Христова защити избора на визия, но уточни, че телевизионните сезони също са различни и всичко е възможно.