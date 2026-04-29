Янаки Стоилов поиска от БНТ да смени цветовете на сутрешния блок с по-български (Видео)

кадър: БНТ

Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска от Българската национална телевизия (БНТ) да смени декора на студиото на сутрешния блок.

Янаки Стоилов бе гост в предаването "Денят започва" и още с първите си думи отбеляза, че трябва да бъде направена промяна.

"Благодаря Ви за срещата със зрителите на Българската национална телевизия. Като казах българска, не е ли време да смените декора си?", попита Стоилов в ефир без да уточни какво има предвид.

В момента визуалният облик на студиото е в синьо и жълто, каквито са и цветовете на украинското знаме.

Водещата Христина Христова попита конституционния съдия какво точно не му харесва в обстановката, на което Стоилов отвърна лаконично:

„Вие сте домакини, вие си решавате."

Христова защити избора на визия, но уточни, че телевизионните сезони също са различни и всичко е възможно.

