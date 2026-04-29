Подсъдимият за смъртта на Недялко в Пловдив си ремонтирал колата след удара, ще издирва майстора

Окръжният съд даде възможност на Иван Иванов да открие монтьора и да го доведе, за да бъде разпитан

Това не е човешко, промълви майката на загиналия моторист и излезе от залата щом научи, че процесът отново ще бъде отложен

Подсъдимият за катастрофата, в резултат на която загина 20-годишния моторист от Пловдив Недялко Бакалски Иван Иванов ще издирва майстора, който е ремонтирал колата му след инцидента. Макар от фаталната катастрофа да са минали почти 4 г. и делото за втори път да е на финалната права, процесът отново не приключи, защото изникна нова въпросителна - има ли второ място по автомобила на Иванов, където Недялко се е ударил, освен установеното от вещите лица. По думите на подсъдимия колата му била увредена на две места, но това не се виждало на снимките, приложени по делото. Затова след искане на адвоката му Георги Сидеров, съдът ще поиска от МВР оригиналните фотографии, а на Иванов ще бъде оставена възможността да открие и доведе за разпит монтьора, тъй като магистратите не виждат как могат те да го установят. Защитникът поиска и да бъде приета експертиза, правена при предходното разглеждане на делото, но беше порязан.

"Това не е човешко, това не е човешко", промълви майката на загиналия моторист Лиляна Бакалска и излезе от залата щом стана ясно, че делото отново ще се отлага. Почернената жена месеци наред протестира срещу бавното протичане на делото. Съдът насрочи следващото заседание за 19 май.

Катастрофата стана на 5 май 2022 г. Недялко се движил по бул. "Шести септември" в посока Гребната база, когато според прокуратурата Иван Иванов не спрял на стоп на кръстовището с бул. "Копривщица" и двамата се ударили. Младежът загина дни по-късно в болницата. Лиляна Бакалска обясни, че оттогава моторът е стоял завит в село Калояново, за да е на разположение, ако случайно потрябва за разследването.

Няколко пъти делото беше отлагано заради липсваща комплексна експертиза, която днес беше представена пред магистратите. Според вещото лице Стефан Мутафчиев моторът на Бакалски се движил с 47-50 км/ч. В предишно изследване той бил посочил друга скорост - 50-65 км/ч., но обясни, че тогава е ползвал свидетелски показания, които може да са неточни, а и имало противоречия между тях. Сега тя е установена след оглед на пораженията по превозните средства. Експертът добави, че ако автомобилът е навлязъл в кръстовището без да спира, а Недялко се е движел с 50 км/ч., мотористът не е имал никаква възможност да избегне удара.

По искане на защитата съдът изслуша няколко записа от разговори с телефон 112. На тях се чува как свидетели описват тежката катастрофа. По думите им мотористът изхвърчал, бил зле и се гърчел. Изслушано беше и обаждането на Иван Иванов, който съобщава, че мотор се ударил в колата му. След това магистратите пристъпиха към изслушване на подсъдимия.

Иванов разказа, че пътувал с дъщеря си в колата, а навън имало много хора, тъй като времето било хубаво. Стигайки до кръстовището на "Копривщица" и "Шести септември", той се огледал, но видял само автомобил, който бил далеч.

"Не си наблюдавам действията, не знам дали съм спрял или съм се движил с 1 км/ч., което всъщност е едно нищо. Като огледах обстановката тръгнах да преминавам през кръстовището, нямаше необходимост да бързам. Категорично. Отделно от това пред мен имаше пешеходна пътека. Вероятността някой да изскочи беше голяма и аз трябваше да внимавам, затова нямаше как да ускорявам безразсъдно", спомня си подсъдимия. Той твърди, че когато вече бил в кръстовището, чул мотор да дава газ. Завъртял се, за да погледне, и в този момент Недялко се ударил в него. "Изведнъж всичко утихна, остана само пищенето на дъщеря ми", добави Иванов.

За да не гледа детето му какво се случва, мъжът си позволил да премести колата. Двамата излезли и седнали на тротоара. Около мотористът имало много хора и той сметнал, че ще бъде безполезен там. На място дошли полицаи, но разследващите, които направили снимките, пристигнали след като вече се стъмнило и според Иванов по тази причина на фотографиите не се виждат хубаво уврежданията по колата. Той обясни, че не са му иззели автомобила, а след дълго мислене взел решение най-после да го ремонтира.