Президентът Йотова назначи посланици в Малта и Кабо Верде

Укази на президента Илияна Йотова за назначаване на посланици в Малта и Кабо Верде бяха обнародвани в днешния извънреден брой на „Държавен вестник", предаде БТА.

Иван Кондов, който е извънреден и пълномощен посланик на България в Италия, ще бъде назначен и за извънреден и пълномощен посланик на България в Малта със седалище в Рим. От длъжността на посланик в Малта се освобождава Тодор Стоянов.

Елена Шекерлетова, която е извънреден и пълномощен посланик на България в Португалия, ще бъде назначена и за извънреден и пълномощен посланик на България в Кабо Верде със седалище в Лисабон. От длъжността на посланик в Кабо Верде се освобождава Иван Найденов.

В днешното издание на „Държавен вестник" е обнародван и указ на президента за награждаване на проф. Александър Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен и на д-р Зигрун Комати с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие. Александър Андонов ще бъде награден за неговите заслуги в областта на образованието, а д-р Зигрун Комати за заслугите ѝ за развитието и популяризирането на българската култура, образование и наука в Германия.

В извънредното издание е обнародван и указът на президента, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10:00 ч. на 30 април т.г. От прессекретариата на президента съобщиха вчера, че държавният глава Илияна Йотова е подписала указа.