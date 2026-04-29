Шофьорът на украинския автобус, премазал две пътнички край Малко Търново, иска на свобода

Украинецът Сергей Мицик, шофирал туристически автобус, който премаза две пътнички след инцидент край Малко Търново, днес отново ще застане пред съда в Бургас.

Пред апелативни магистрати той ще поиска по-лека мярка за задържане. Ден след катастрофата на 22 април т.г. Мицик бе пратен в ареста, а срещу него бе повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на две лице и телесни повреди на други при пътно-транспортно произшествие, за което законът предвижда от 10 до 15 г. затвор.

По данни на прокуратурата срещу Сергей Мицик са събарани достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем.

Според говорителя на окръжната прокуратура Христо Колев съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, ако бъде пуснат, тъй като е чуждестранен гражданин без постоянен адрес у нас.

Според разследването, проведено до момента, украинският автобус с туристи, тръгнали от Одеса към Истанбул, е спрял на наклон заради липса на гориво, а след запалване на двигателя е потеглил сам и се е преобърнал.

Две от пътничките загинаха, а 16 бяха ранени. Две от тях бяха приети за лечение в УМБАЛ Бургас.