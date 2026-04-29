Купуват електрически автомобили за районните кметства в Пловдив

Новите електрически возила за районните кметства

Ще се използват за различни дейности - от ремонти до доставка на храна

Община Пловдив ще закупи шест електрически автомобила, предназначени за нуждите на районните кметства в града. Това съобщи градоначалникът  Костадин Димитров, който заедно с кметовете на „Централен", „Западен", „Южен", „Северен" и „Източен" се срещна с представители на производителя - пловдивска компания.

Новите превозни средства са мултифункционални и ще могат да се използват за ремонтни дейности, сметосъбиране, в помощ на общинските предприятия „Градини и паркове" и „Организация и контрол на транспорта", както и при предоставянето на социални услуги, като доставка на храна по домовете.

Всяко районно кметство има възможност да избере типа автомобил според нуждите си – със затворена надстройка или пикап. Три от администрациите са предпочели първия вариант, а останалите три – втория. Превозните средства разполагат с патентована система за смяна на надстройките в рамките на две минути, което позволява бързо адаптиране към различни дейности.

Автомобилите са произведени с компоненти от Европа и имат пробег до 120 километра с едно зареждане на батерията. Те притежават всички необходими сертификати, включително за движение по автомагистрала, като могат да развиват скорост до 80 км/ч. Превозните средства се продават в Европа и САЩ, където намират широко приложение в различни сфери на обществения живот.

Новите електрически возила за районните кметства
Костадин Димитров с районните кметове до новите автомобили
