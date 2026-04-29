В подземен град с 20 минни галерии отглеждали канабис край Кюстендил

20 подземни минни галерии са превърнати в оранжерии за канабис край Кюстендил. От миналата седмица се провежда операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), под наблюдението на Софийската градска прокуратура (СГП), насочена за неутрализирането на престъпна група за трафик и разпространение на наркотици и пране на пари. До момента са задържани около 70 кг наркотици, голяма сума пари и боеприпаси. Според заместник-директора на ГДБОП Емил Борисов организацията е направила оранжерии за канабис в бивши мини, които са били приватизирани, предаде БТА.

Преди дни от СГП съобщиха, че Софийският градски съд (СГС) е оставил двама в ареста, трети пусна под „домашен арест" поради здравословното му състояние, а четвърти се издирва. Четиримата са обвинени за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотици с общо тегло 67 кг и 340 гр., друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

Четиримата са свързани с наркооранжерията.

Разследването е започнало по неотложност. Обвинени са трима души, един се издирва. Те са обвинени са в престъпен сговор, един за държане на боеприпаси и за пране на пари – около 600 000 евро. Поискано е съдействие от Министерството на икономиката и от Агенция „Митници".

По време на брифинга заместник градският прокурор на Софийска градска прокуратура (СГП) Вихър Михайлов посочи, че откритото количество наркотик по-скоро е за трафик, а в мината има над 20 галерии. От снимки на мината, показани по време на брифинга, се видя, че част от галериите са превърнати в оранжерии, а други в жилищни помещения - кухни, сервизни помещения и други.

На въпрос на БТА кой е собственикът на мината, Михайлов отговори, че той не е сред обвиняемите, но не могат да кажат кой е. Предстои да се установи кой е реалният собственик, допълни прокурорът.

Това е подземен град с растения. Разследването продължава и е вероятно да продължи с месеци. Очакваме помощ от различни организации, специалисти в минното дело, каза пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов.

По думите на директорът в Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) Данчо Желев операцията е резултат от доброто взаимодействие между различните дирекции. Той благодари на колегите си, работили на терен.