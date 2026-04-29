Пенчо Милков и екипът му представиха актуална информация по важни за жителите теми

Неосъществената все още от държавата ларвицидна обработка срещу комари, предстоящи инфраструктурни ремонти, развитието на спортната инфраструктура, състоянието на градския транспорт и други актуални теми от обществен интерес бяха представени от кмета на община Русе Пенчо Милков и неговия екип по време на пресконференция в Заседателната зала на Община Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Основен акцент беше поставен върху наболелия през последните три седмици проблем с ларвицидното третиране срещу комари в крайдунавските общини. Кметът поясни, че местната администрация от години настоява пред държавните институции за навременно организиране и финансиране на дезинсекционните дейности по поречието на река Дунав. От 2020 г. насам са изпращани регулярни писма до министъра на здравеопазването, министъра на финансите, народни представители, областния управител и Националния център по заразни и паразитни болести. Милков подчерта, че ключовият период за ларвицидни обработки е в края на март и началото на април, когато мерките са най-ефективни. Забавянето на държавната процедура за 2026 г. и последващото ѝ прекратяване създават риск този прозорец да бъде пропуснат. Дунавските общини настояват за спешно осигуряване на финансиране и незабавно възлагане на дейностите в най-рисковите зони – крайдунавски заливни територии, острови, влажни зони и държавни площи, които са основни биотопи на комари. Отбелязана бе и необходимостта от нов модел за следващите години – с по-ранно обявяване на процедурите, ясни отговорности между държавата и общините и синхронизирани действия, включително с румънската страна. В тази връзка са изпратени писма до министър-председателя и министъра на здравеопазването, правени са опити за организиране на разговори, но до момента няма получен отговор. Пенчо Милков съобщи, че днес предстои онлайн среща на Асоциацията на дунавските общини „Дунав", в която той ще участва, след което се очаква да бъде проведена такава и с министъра на здравеопазването по темата.

По отношение на рехабилитацията на уличната инфраструктура беше съобщено, че след ремонтите на бул. „Съединение" и ул. „Коледница" в началото на май ще започне основният ремонт на ул. „Наум". Предвижда се цялостна рехабилитация на пътното платно, подмяна на бордюри и ремонт на тротоари. Община Русе има готовност да стартира и други важни обекти след приемането на общинския бюджет, сред които пътната връзка между ул. „Изола планина" и бул. „Васил Левски", последният етап от ул. „Потсдам", бул. „Гоце Делчев", ул. „Видин" и улици в местност „Христо Македонски". Представена беше и информация за съвместната работа с Агенция „Пътна инфраструктура" по подготовката на основен ремонт и реконструкция на републиканските пътища, включващи бул. „България" и бул. „Христо Ботев". Община Русе е направила предложения в заданието да бъдат включени решения за по-добро отводняване, безопасни връзки към градската улична мрежа, локални платна, шумозащитни съоръжения, тръбна канална мрежа, пешеходни надлези и подобрения при подлезите. Коментирано бе и предстоящото изграждане на кръговото кръстовище до магазин „Джъмбо", като изработеният проект за обекта е предоставен на Агенция „Пътна инфраструктура" за съгласуване.

По темата за изграждането на новия плувен комплекс в Парка на младежта беше посочено, че срокът за строителство е удължен до 31 юли 2026 г. Към момента по основния договор са разплатени над 12,7 млн. лв., което представлява около 87% от стойността му. Готови са всички басейни и системите за поддръжка на водата, бетоновите работи, покривите и фасадите на сградите, външните душове и съблекални. Предстои изпълнение на настилките около външните басейни, асфалтиране на участъците при канализационното и топлопроводното отклонение и местата за паркиране, поставяне на меката настилка на детската площадка, довършване на дограми, окачени тавани, стени, стълбища, трибуни, районно осветление, паркоустрояване и довършителни дейности по заведението за хранене. Най-реалистичният срок за приключване на строителството, оборудването и въвеждането в експлоатация е през втората половина на годината, като комплексът може да започне работа в късната есен.

Относно повдигнатата на срещата тема за плувния комплекс „Локомотив" беше уточнено, че не става дума за конкурс, а за процедура по Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с инвестиционно намерение на настоящия наемател за възмездно право на ползване за срок от 20 години. Намерението е било публикувано на сайта на Община Русе за двумесечен срок, в който други кандидати са имали възможност да заявят участие. Такива не са постъпили. Представената пазарна оценка е в размер на 1 027 000 евро, а инвестиционното намерение е на стойност над 514 000 евро.

По отношение на твърденията на ФК „Локомотив" в публичното пространство, че клубът чака отговор от Община Русе девет месеца, беше пояснено, че те не отговарят на истината. Инвестиционното предложение е входирано на 5 март т.г. и в него не е посочен размер на средствата за предвидените инвестиции в спортния комплекс. След прекратяване на безвъзмездното ползване е изготвен план за експлоатация на обекта от ФК „Локомотив" Русе, ФК „Атлетико" Русе и ФК „Интер" Русе, като със заповед на кмета са определени месечни наеми до провеждане на процедура за отдаване по Наредба №28. Предстои изготвяне на пазарна оценка за подготовка на конкурсна процедура.

Коментирана беше и темата за закупените употребявани автобуси MAN за нуждите на „Общински транспорт Русе" ЕАД, които в последствие са бракувани. Кметът заяви, че от общинското дружество са посочили, че придобиването е извършено по реда на Закона за обществените поръчки, при спазване на законовите изисквания, а автобусите са пристигнали на собствен ход и в техническо състояние, отговарящо на условията на поръчката. Подчертано беше, че не е вярно твърдението, че превозните средства никога не са били въвеждани в експлоатация – те са използвани според оперативните нужди на дружеството, включително като технически резерв. Годни части са демонтирани едва на последен етап преди бракуването, след техническа и икономическа преценка, а извеждането им от експлоатация е част от процеса по обновяване на автопарка, включително с нови електробуси.

В края на пресконференцията беше засегната и темата за Залата на смеха в Парка на младежта. От думите на зам.-кмета Златомира Стефанова стана ясно, че тя не може да бъде възстановена в първоначалния ѝ вид като атракция с въртящ се елемент, тъй като не отговаря на съвременните технически изисквания за безопасност. По отношение на т.нар. Арт кафе в Доходното здание беше съобщено, че по информация на наемателя до дни ще започне обновяване, което ще подобри външния облик на заведението.