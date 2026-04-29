Вижте какво реши служебното правителство днес

Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2025 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2025 г. Ежегодно, в изпълнение на Закона за администрацията, по предложение на министър- председателя, Министерският съвет приема Доклад за състоянието на администрацията.

Докладът за състоянието на администрацията през 2025 г. е изготвен на базата на информацията, попълвана от администрациите в Интегрираната информационна система на държавната администрация, като е използвана информация и от други източници - Порталът за електронното управление, Системата за управление на електронни форми (еФорми), Системата за автоматично попълване на електронни форми, Информационната система за съхранение на изходен код, Платформата за достъп до обществена информация и др.

Докладът за състоянието на администрацията през 2025 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация.

В Административния регистър, секция „Информация"/ „Годишни отчети", на адрес iisda.govennnent.bg/annualˍreports се публикуват справки за 2025 г. с информация, попълнена от администрациите.

Изменя се наредба във връзка с превалутирането в евро

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с Постановление № 80 на Министерския съвет от 2008 г.

Изменя се Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредбата, като се превалутират парични суми от лева в евро, както и се променят означенията на паричната единица от „лв." в „евро".

Изменението, предвидено в проекта на Постановлението на Министерския съвет, е съобразено с принципите за защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност, приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро, посочени в ЗВЕРБ.

Актуализира се нормативната уредба, регулираща дейностите с оръжия, боеприпаси и пиротехнически средства в ГДО и ГДИН

Условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия (ОБПИ) и контролът над тях в Главна дирекция „Охрана" (ГДО) и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) при Министерството на правосъдието, се определят с нова Наредба, публикувана днес за обществено обсъждане.

Целта на проекта е да се актуализира нормативната уредба, регулираща дейностите с оръжия, боеприпаси и пиротехнически средства в ГДО и ГДИН при МП, с което да се постигне по-голяма яснота на разпоредбите, които от своя страна да повишат качеството и ефективността на работата в двете специализирани дирекции.

Например, с приемането на новата уредба се предвижда да се ограничат разходването на лични финансови средства, правени от служителите в ГДО и ГДИН за пътуване при предаване и получаване на оръжия и боеприпаси, когато ползват отпуск. Предвиждат се още възможност за придобиване на оръжие и боеприпаси при строго определен ред, възможност за краткосрочно съхраняване в помещенията на оперативно дежурните, облекчаване на процедурата по осигуряване на охрана и допълнителен автомобил при транспортиране на малки количества оръжие и боеприпаси и др.

Новата Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция „Охрана" и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието отменя изцяло старата Наредба, приета от Министерския съвет през 2012 г.

Правителството одобри позиция на страната по дело пред Съда на ЕС

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-2/26, Калдов пред Съда на европейския съюз.

Преюдициалното запитване е във връзка с тълкуване на разпоредби от Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз, Статута на Съда на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз, с оглед тяхната приложимост във връзка с принципите на съдийската независимост, правовата държава и пропорционалността при извършване на преценка от националните съдилища относно съответствието на националното законодателство с правото на Европейския съюз.

Поставени са въпроси и относно наличието на задължение при отправено преюдициално запитване всяка следваща национална юрисдикция, разглеждаща правен спор, чийто изход е обусловен от произнасянето на СЕС да спре производството пред себе си, както и относно приоритета при евентуална колизия на решение на национална конституционна юрисдикция и решение на СЕС.

С участието си по дело С-2/26, Калдов пред Съда на европейския съюз, Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

В позицията се излагат съображения по допустимостта на преюдициалното запитване, а в съображенията по същество се излагат аргументи в защита на основните тези, обосноваващи защита на националния правен интерес.

Допълва се наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества.

С приемането на Постановление за изменение и допълнение в Наредбата ще се осигури ясна, хомогенна и непротиворечива правна рамка за осъществяването на регулаторния режим при възникване на събития в ядрени съоръжения.

Приетите промени произтичат от привеждане в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи, по отношение изискванията за категоризация на събития в ядрени съоръжения и уведомяване на регулаторния орган, както и привеждане на Наредбата в съответствие с използваната терминология със ЗБИЯЕ и НОБЯЦ и стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/ заложени в Изисквания за безопасен превоз на радиоактивен материал /SSR-6/.

Приет е Вторият тригодишен план за изпълнение на Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

С Решение на Министерския съвет беше приет Вторият тригодишен план за изпълнение на Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

На основата на формулирани седем стратегически цели за усъвършенстване на количествените и качествени характеристики на човешките ресурси в ядрената сфера са очертани необходимите дейности за изпълнение. Детайлно са планирани мерките, с които ще бъдат изпълнявани дейностите. Посочени са индикаторите, чрез които ще се отчитат предприетите мерки в края на отчитания период. Посочени са и конкретните резултати, които се очаква да бъдат постигнати. Изчерпателно са описани всички субекти - институции и организации, които ще участват в реализацията на плана.

За изпълнение на набелязаните стратегически цели следва да се отговори на редица предизвикателства, както от работещите с ядрени съоръжения, така и в обслужващите организации, в средното и висшето образование, в научно-изследователската област, като се изпълнят съответните дейности и мерки. Конкретните предизвикателства са адресирани към търсене на устойчиви решения в областта на ядрената енергетика, адекватна информационна дейност за ядрената енергия и нейното използване, привличане на интереса на младите хора към техническите специалности, взаимодействието между образованието и бизнеса, развитие и съхранение на ядрените знания, целево стимулиране на развитието на специалностите, свързани с ядрената сфера.

Одобрен е проектът на Първо изменение на Споразумението за финансов принос за участието в програмата InvestEU между ЕС и България

Със свое решение правителството одобри проекта на Първо изменение и потвърждаване на Споразумение за финансов принос между Европейския съюз и Република България по отношение на Раздел „Държава членка" по програмата InvestEU, изменящо и потвърждаващо първоначалното Споразумение за принос.

Кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите с Европейската комисия и да подпише от името на Република България договореното изменение при условие за последваща ратификация.

С предложеното изменение се предвижда увеличение от 150 000 000 евро на 246 964 246 евро на приноса по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, което е отразено в общата стойност на плащанията. Увеличаването на финансовия пакет е с 96 964 246 евро.

Това изменение е съобразено с правилата за финансово управление и контрол на европейските средства, които се определят в европейските регламенти, както и с действащото законодателство относно разходването на средства в публичния сектор.

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН и на Еврогрупата

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 4 и 5 май 2026 г. в Брюксел, Белгия.

По време на заседанието на Съвета ЕКОФИН министрите ще проведат политически дебат по пакета за пазарна интеграция и ще обсъдят икономическите последствия от законодателството на ЕС.

Очаква се Съветът да постигне общ подход по проекта на Регламент относно достъпа на Европейската прокуратура и ОЛАФ до информация за ДДС на ниво ЕС

Участниците ще обсъдят икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

На своето заседание в редовен формат Еврогрупата ще се запознае с актуалното състояние на функционирането на Банковия съюз, а в приобщаващ формат ще се запознае с доклада на Кукис-Нойер „Финансиране на иновативните предприятия в Европа" и ще направи преглед на актуалното състояние на Работния план за цифровите финанси. Министрите ще обсъдят въздействието на кризата в Близкия изток върху икономиката на ЕС и ще направят преглед на предприетите политически мерки.

Правителството одобри Годишен доклад за напредъка за 2026 г. по изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план

Със свое решение правителството одобри Годишен доклад за напредъка за 2026 г. по изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025 - 2028 година. На министъра на финансите беше възложено да организира представянето му пред Европейската комисия.

Документът представя бюджетните развития през 2024 г. и 2025 г., както и данни за изпълнението на плана за нетните разходи, одобрен от Съвета на ЕС за България през юни 2025 година. Предоставени са актуални макроикономически прогнози на българските власти, както и информация за напредъка в изпълнението на включените в Националния средносрочен фискално-структурен план реформи и инвестиции.

С одобряването на доклада страната ни изпълнява ангажимент по рамката за икономическо управление на Европейския съюз, съгласно която държавите членки следва да изготвят и представят на Европейската комисия до 30 април годишен доклад за напредъка по изпълнението на своя средносрочен фискално-структурен план в срок.

Одобрени са резултатите от българското участие в проведеното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", проведено на 5 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Обсъжданите теми бяха: Изпълнение на приоритетите на цикъла на Шенгенския съвет: стимулиране на доброволното връщане; Координиран отговор на заплахата за вътрешната сигурност на ЕС от бивши и настоящи руски бойци; Въздействие на настоящата геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на ЕС: ситуацията в Сирия - тема на работния обяд; Бъдещето на Европол; Външно измерение на миграцията с фокус върху Ливан и Либия.

Приет е План за 2026 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Министерският съвет прие Решение за приемане на План за 2026 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г. (План за 2026 г.).

Планът за 2026 г. е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета АФКОС и Прокуратурата на Република България и е одобрен единодушно по време на второто редовно заседание на Съвета АФКОС, проведено на 17 декември 2025 г.

Като ключов инструмент за изпълнение на Националната стратегия, Планът за 2026 г. задава ясна годишна рамка за постигане на стратегическите и оперативни цели. Включените в него дейности допринасят за устойчиво надграждане на постигнатите до момента резултати, като осигуряват приемственост с предходните годишни планове и създават условия за ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

Правителството реши да освободи по негова молба почетното (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в гр. Синсинати, щата Охайо, САЩ

Министерският съвет прие решение за освобождаване на проф. Джордж Вредевелд, гражданин на Съединените американски щати, от функциите му на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Съединените американски щати, със седалище в град Синсинати и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Охайо, и за закриване на ръководеното от него консулство на Република България в САЩ, със седалище в град Синсинати и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Охайо, по негова молба.

Проф. Джордж Вредевелд е изразил желание да бъде освободен от длъжността по лични причини, като е споделил признателността си към българската държава за предоставената му възможност да допринася за развитието на двустранните връзки през годините на своята дейност в качеството му на почетен консул.

Проф. Вредевелд е назначен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице с РМС № 805 от 8 ноември 2018 г., като работи активно в полза на двустранното сътрудничество между България и САЩ в различни области от взаимен интерес.

Правителството одобри проект на Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобрява проект на Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения като основа за водене на преговори.

Декларацията отразява общата воля на двете страни за надграждане на традиционно добрите двустранни отношения до равнище „стратегическо партньорство". Същевременно тя потвърждава подкрепата на България за задълбочаване на диалога на Армения с Европейския съюз.

С документа се определят основните направления за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество между Република България и Република Армения, включително в областта на транспортната, енергийната и дигитална свързаност, търговското и икономическо сътрудничество, иновациите и високите технологии, както и в сектори от взаимен интерес като отбрана и сигурност, околна среда, наука и образование, култура, туризъм.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на правителството се отчуждават частни имоти за изграждането на участък Видин - Медковец от жп линията Видин - София и нова гара Срацимир. Терените попадат в землището на с. Въртоп, Община Видин. Участъкът е част от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец". Обектът е с национално значение, част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски" и железопътен товарен коридор „Ориент коридор" от TENT-T мрежата, както и част от железопътна магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин". Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Част от имот - публична държавна собственост, управляван от Министерството на околната среда и водите, става имот - частна държавна собственост. Той представлява 12 сгради на ул. „Институтска" № 1 - А в район „Овча купел", гр. София. Те не се ползват по предназначение поради опасност от самосрутване и са загубили качеството си на имоти - публична държавна собственост. С решението на правителството се дава съгласие за премахването им, като за това са предвидени средства в бюджета на ведомството. МОСВ ще трябва да уведоми Службата по геодезия, картография и кадастър - София за необходимостта от отразяване на промените в кадастралната карта и кадастралните регистри на имота, и областния управител на София - за премахването на имота.

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за внасяне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост като непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив. Имотът се намира в гр. Пловдив, район „Западен", „Парк отдих и култура" и представлява поземлен имот с площ 1176 кв. м, съседен на имота, в който са разположени сградите на Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив. С това Решение ще се осигури възможност за осъществяване на бъдещи инвестиционни намерения, с цел устойчиво развитие на Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД.

Правителството оттегли предложението до Народното събрание за одобряване на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия

Правителството оттегли предложението до Народното събрание на Република България за одобряване на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, и отмени решения на Министерския съвет.

Към Програмата е проявен значителен обществен и медиен интерес. По тази причина с Решение № 536 от 7 август 2025 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и одобри Програмата, както и да приеме решение, с което до одобряването й да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.

Към настоящия момент предложението не е разгледано и прието от 51-то Народно събрание.

Целта на проекта е да се осигури възможност за бъдещото редовно правителство да направи анализ на предложението до 52-то Народно събрание и при преценка да се предложат промени, съобразно провежданата държавна политика и програмата на правителството за управление на страната в областта на държавната собственост.

Одобрено е финансиране на Министерството на отбраната за 2026 г.

Министерският съвет прие решение, с което се одобрява финансиране на Министерството на отбраната в размер на 30 000 000 евро за 2026 г. за придобиване на горива.

С приетия акт се осигуряват финансови средства за придобиване на горива за изпълнение на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин (Host Nation Support) за провеждане на операции и учения на силите на НАТО на наша територия, за изпълнението на задачи, свързани с динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион, както и за изпълнението на планираните мероприятия по осигуряването на подготовката и ежедневната дейност на военните формирования.

Прието е Решение за присъединяване на България към Партньорството за Управление на общи материални средства, администрирано от Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване

Министерският съвет прие Решение за присъединяване на Република България към Партньорството за Управление на общи материални средства (COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT - COMMIT), администрирано от Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), съгласно условията на Споразумение № 1809 (четвърта редакция) на NSPO (NATO SUPPORT AND PROCUREMENT ORGANISATION (NSPO) AGREEMENT No. 1809).

Партньорството COMMIT позволява на страните-членки да придобиват материални средства, които не са обект на придобиване чрез други партньорства на NSPA.

Присъединяването на Република България към партньорството за поддръжка COMMIT на NSPA ще увеличи способностите на Министерството на отбраната за придобиване на материални средства от различните класове на снабдяване и ще подобри системата за логистично осигуряване на БА, като я направи по-гъвкава и по-ефективна. Значително ще бъдат повишени сигурността и предвидимостта на доставките.

МС одобри изменение на Споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми" и МИР

Министерският съвет одобри изменение на Административното споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми" (Chips JU) и Министерството на иновациите. С промяната се въвежда програмата „Цифрова Европа" (Digital Europe Programme) като допълнителен финансов инструмент в рамките на споразумението.

Изменението има за цел да осигури съответствие с действащата правна рамка на Европейския съюз и да създаде условия за участие на България в дейности, финансирани по линия на програмата „Цифрова Европа" в рамките на Chips JU. Това ще предостави допълнителни възможности за повишаване на конкурентоспособността в областта на полупроводниковите технологии в България.

Българският бизнес ще получи нова подкрепа с възстановен ресурс по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия"

Българският бизнес ще получи нова подкрепа с възстановен ресурс от финансовите инструменти по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020. За целта Министерският съвет прие постановление за определяне на реда и начина за използване на възстановения ресурс по оперативната програма. С него се създава национална рамка за повторно инвестиране на средствата, като за прилагането на механизма ще отговарят Министерството на финансите и Министерството на иновациите и растежа.

Целта е с ресурса да продължат да се подпомагат инвестициите, растежът и конкурентоспособността на микро-, малките и средните предприятия, като се гарантира дългосрочен ефект за период от най-малко осем години.

Правителството утвърди Протокола за функционирането на Болградската гимназия „Г. С. Раковски" в Украйна

Министерският съвет утвърди Протокола между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за функционирането на областното заведение „Лицей Болградска гимназия „Г. С. Раковски" на Одески областен съвет" (Одеска област, Украйна), подписан на 30 март 2026 г. в Киев, Украйна.

Той предвижда учениците с български корени да продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия. Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес.

В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на родния си език.

Приета е Национална програма за превенция на вирусните хепатити в Република България 2026-2030 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на вирусните хепатити в Република България 2026-2030 г. По този начин се осигурява възможността за предоставяне на услуги по превенция на вирусните хепатити сред различни групи от населението.

Програмата цели намаляване на новите случаи на вирусните хепатити в страната, повишаване на осведомеността за механизма на предаване и профилактичните мерки при вирусните хепатити, поддържане на висок имунизационен обхват срещу хепатит В, насочено изследване и ранно идентифициране.

Национална програма за превенция на вирусните хепатити в Република България 2026 - 2030 г. е продължение на основните профилактични дейности, които до момента са били реализирани в предходния програмен период. Тя е разработена в изпълнение на Регионални планове за действие за прекратяване на СПИН и епидемиите от вирусен хепатит и сексуално предавани инфекции 2022-2030 г. на Световна здравна организация/Европа за прилагане на Глобалните стратегии за здравния сектор (GHSS) относно ХИВ, вирусния хепатит и СПИ за периода 2022-2030 г., Европейския и Националния план за борба с рака, както и националните здравни приоритети, заложени в Националната здравна стратегия 2030.

Одобрен е доклада от участието на България в проведеното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 30 март 2026 г. в Брюксел

Съветът проведе обмен на мнения относно напредъка на енергийния преход в секторите на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз, оставащи силно зависими от изкопаеми горива, което ги прави уязвими към нестабилността на цените на енергията и заплашва дългосрочната му жизнеспособност. Въпреки че се полагат усилия за подкрепа на прехода към възобновяеми и нисковъглеродни енергийни източници, продължават да съществуват значителни предизвикателства, включително застаряващи флоти, ниска рентабилност, тежки условия на труд и ограничено обновяване на поколенията. Тези структурни проблеми, съчетани с геополитически натиск и конкуренция за морско пространство, усложняват прехода и подчертават необходимостта от координирани действия. Постигнатият досега напредък подчертава необходимостта от инвестиции в инфраструктура, технологии и иновации, наред с по-добър достъп до финансиране. Държавите членки приветстваха информацията от Европейската комисия, че възнамерява бързо да активира съответните разпоредби, за да предостави съществена подкрепа на сектора на рибарството в отговор на нарастващите цени на горивата, по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Комисията направи преглед на изпълнението на Визията за земеделие и храни, една година след нейното представяне, след което министрите обмениха мнения. В рамките на дискусията, делегациите на държавите членки оцениха постигнатия до момента напредък и дискутираха адекватността на текущите и планираните инициативи, особено в светлината на развиващите се геополитически събития, продължаващия конфликт в Близкия изток, нестабилността на пазара и предизвикателствата, свързани с климата. Много от тях приветстваха предприетите досега действия с фокус върху обновяването на поколенията, както и постигнатия напредък по отношение на опростяването, като същевременно подчертаха необходимостта от по-нататъшни действия в това отношение. Държавите членки отново напомниха за важността за запазване на силна, самостоятелна Обща селскостопанска политика. Акцентираха върху важността за осигуряването на достатъчен бюджет за постигане на целите на ОСП. Предложиха укрепване на системата за защитени наименования, етикетирането на произхода, подобряване на контрола на границите, гарантиране на реципрочност, ревизирането на директивата за нелоялните търговски практики, по-амбициозен подход в Омнибуса за храни и фуражи, особено по отношение на продуктите за растителна защита. Редица делегации подкрепиха разширяване на търговските споразумения и откриването на нови пазари, но при запазване на продоволствената сигурност в ЕС. Държавите членки поискаха продължаване на процеса по опростяване в цялата агрохранителна верига.

Министрите обсъдиха и представената от Комисията актуална информация относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. В рамките на дискусията държавите изразиха подкрепа за защитните мерки, приети в споразумението с Меркосур, а някои от тях призоваха тези мерки да бъдат разширени до всички търговски споразумения. Те също така приветстваха плана на Европейската комисия за мерки за реципрочност, който включва намаляване на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди за най-вредните вещества до нула. Освен това те приветстваха стартираната от Комисията оценка на въздействието и план за действие, които могат да доведат до пълна забрана на продукти, съдържащи вещества, забранени в Европейския съюз. Те също така поискаха актуализиран доклад, който разглежда как споразуменията за свободна търговия влияят върху хранително-вкусовата промишленост на ЕС, като се вземат предвид последните развития.

В светлината на настоящата геополитическа ситуация, държавите членки настоятелно призоваха Комисията бързо да разработи всеобхватен план за намаляване на производствените разходи, особено в случай че енергийната криза продължи. Той следва да включва мерки за справяне с нарастващите разходи за торове и други селскостопански суровини.

Одобрени са резултатите от участието на България във формалното заседание на Съвет „Външни работи" (Търговия) на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на България във формално заседание на Съвет „Външни работи" (Търговия) на Европейския съюз. Заседанието се проведе на 26 и 29 март 2026 г. в гр. Яунде, Камерун. То се състоя по време на 14-ата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО).

В рамките на Съвета основните акценти бяха: продължаване на срока на мораториума по електронната търговия; изготвяне на възможно най-амбициозен работен план за реформа на СТО; включване на Споразумението за електронната търговия и Споразумението за улесняване на инвестициите за развитие в правната рамка на Организацията; продължаване на преговорите по субсидиите в рибарството и други.

В рамките на Министерската конференция на СТО министрите приеха декларация за продължаване на преговорите по субсидиите в рибарството. Бяха приети и решения, засягащи развитието, както и специалното и диференцирано третиране на развиващите се и най-слабо развитите страни.

Страните по Споразумението за улесняване на търговията за развитие приеха министерска декларация. С нея се предвиждат действия за осигуряване на навременното му влизане в сила и прилагане.

ЕС и страните по Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство приеха министерска декларация за съвместна работа по реформата на СТО.

Страните по Споразумението за електронна търговия, което съдържа и разпоредби за неприлагане на мита върху електронната търговия, приеха решение, което цели завършване на вътрешноправните процедури, за да се позволи неговото предварително прилагане до интегрирането му в правната рамка на СТО.

Българската делегация за Съвета и конференцията бе ръководена от представителя на Република България при СТО. В нея участваха експерти на Министерството на икономиката и индустрията, както и на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Министерството на икономиката и индустрията ще бъде Единно звено за контакт за доставки на суровини от критично значение

Правителството прие Решение за определяне на Министерството на икономиката и индустрията за Единно звено за контакт.

Съгласно Регламент (ЕС) 2024/1252 (т.н. Акт за критични суровини), държавите-членки имат задължение да създадат Единно звено за контакт. С Решението се изпълнява член 9 от Регламента за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение.

Предназначението на звеното е да улеснява и координира всички административни въпроси, свързани с процеса на издаване на разрешителни за проекти за суровини от критично значение, както и да предоставя информация на бизнеса.

Очаква се с определянето на Министерството на икономиката и индустрията да се улесни и ускори процесът за получаване на разрешения и разрешителни и в този смисъл да намали административната тежест върху предприятията.

Министърът на икономиката и индустрията следва да одобри Правила за функциониране и координация на дейностите на Единното звено за контакт в срок до три месеца от приемане на Решението.

Правителството прие актуализирани списъци на продуктите, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна употреба

Правителството прие актуализиран Списък на продуктите, свързани с отбраната, както и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, подлежащи на контрол при внос.

Проектът е разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство и ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз. С него се въвеждат разпоредбите на Делегирана директива (ЕС) 2026/325, която актуализира списъка на продуктите, свързани с отбраната, в съответствие с Общия списък на оръжията на ЕС от 24 февруари 2025 г. Предвидените мерки следва да бъдат приети и приложени в сроковете, определени от европейското право.

Актуализацията на двата списъка цели да осигури ефективен контрол върху вноса и съответствие с международните режими за експортен контрол, както и да гарантира изпълнението на поетите от страната ни международни ангажименти. Практиката в ЕС показва необходимостта от публикуване на пълни и консолидирани списъци, което създава яснота както за бизнеса, така и за контролните органи.

Проектът не предвижда допълнително финансово въздействие върху държавния бюджет и няма да изисква допълнителни разходи за Министерството на икономиката и индустрията.

Нормативният акт е съгласуван по установения ред, придружен е от оценка на въздействието и е преминал обществено обсъждане, като постъпилите становища са отразени при изготвянето му.

Министерският съвет прие за сведение резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на ЕС в част „Енергетика"

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 16 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието енергийните министри дебатираха по Европейския пакет за мрежите. В съответствие с одобрената национална позиция, България подкрепи целта на пакета за модернизиране, разширяване и оптимизиране на енергийната инфраструктура на ЕС. Страната оцени положително засилената роля на държавите членки при разработването на общ сценарий за планиране на трансграничната енергийна инфраструктура. Същевременно бе подчертано, че е необходим по-силен акцент върху регионалния контекст, икономическия реализъм и институционалната осъществимост, като се отчитат националните особености.

Министрите на държавите членки обмениха мнения и относно Плана за действие за достъпна енергия - една година по-късно, както и относно повишаването на взаимната енергийна сигурност. В рамките на дискусиите България представи мерки за подпомагане на уязвими потребители и изрази подкрепа за координирани действия на ЕС за гарантиране на енергийната сигурност, включително чрез диверсификация на доставките и повишаване на енергийната автономност. Страната подчерта и значението на по-добрата интеграция на Украйна и Молдова в енергийния пазар на ЕС чрез засилена свързаност, диверсификация и защита на критичната инфраструктура.

Правителството прие за сведение резултатите от участието на България в извънредното неформално видеоконферентно заседание на Съвета на ЕС в част „Енергетика"

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в извънредното неформално видеоконферентно заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 31 март 2026 г.

Заседанието на енергийните министри бе свикано във връзка с конфликта в Близкия изток и нарастващата геополитическа нестабилност, които оказват сериозен натиск върху глобалните пазари на нефт и природен газ. Европейската комисия отчете, че, макар физическата сигурност на енергийните доставки за ЕС да е гарантирана, финансовата тежест се увеличава. Подчертано бе значението на координирания и последователен европейски отговор, като ЕК подготвя пакет от мерки за ограничаване на ръста на енергийните цени и стабилизиране на пазарите.

Държавите членки се обединиха около необходимостта от координиран подход за справяне с нестабилността. България акцентира върху ускоряването на усилията за диверсификация на енергийните доставки, включително чрез развитие на газовата инфраструктура и засилване на регионалното сътрудничество, както и необходимостта от навременна финансова подкрепа за ключови проекти като Вертикалния газов коридор, което е от решаващо значение за укрепване на общата енергийна сигурност. Страната настоя за премахване на регулаторни пречки, подобряване на трансграничната свързаност и по-гъвкав подход при прилагането на Схемата на ЕС за търговия с емисии в извънредни ситуации, с цел ограничаване на ценовата нестабилност и гарантиране на предвидимост за енергийните производители, без да се излагат на риск дългосрочните цели на Съюза.

Одобрена е позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика - формат „Телекомуникации"

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации", което ще се проведе в гр. Никозия, Кипър на 29 - 30 април 2026 г.

Дневният ред на срещата на министрите предвижда дискусия, посветена на усилията за широкото въвеждане на надежден изкуствен интелект в ЕС. България ще продължи работата си до момента по стратегическата и правна рамка за стимулиране и внедряване на изкуствения интелект. Подходът на България към развитието на ИИ се допълва и чрез стратегически партньорства между академичните среди, научноизследователските институции и индустрията, като ключов елемент от приноса на България към европейската екосистема представлява Фабриката за ИИ в България BRAIN++. В рамките на обсъждането българската страна ще подкрепи засилената координация между държавите членки, за да се гарантира, че решенията с ИИ могат да се разрастват успешно отвъд националните граници.

По време на втория дебат ще се разгледа въпросът за защитата на децата в дигиталната среда и цифровото пълнолетие. Република България ще подчертае, че внимателно балансираният и ограничен по обхват хармонизиран подход на равнище ЕС може да подобри защитата и правната сигурност, като същевременно зачита националния избор за възраст на цифрово съгласие (13-16 г. съгласно ОРЗД). По отношение на въпросите на Председателството, свързани с инструментите за удостоверяване на възрастта на равнище ЕС, България счита, че хармонизираният механизъм на ниво ЕС би осигурил по-последователна и ефективна защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн. В този смисъл България приветства модела за удостоверяване на възрастта (Age Verification Blueprint) на ЕК като полезна практическа основа и обмисля възможността проверката на възрастта да бъде интегрирана в националния цифров портфейл.

В рамките на обедната дискусия министрите ще обсъдят защита на критичната инфраструктура на Европа и засилването на колективната устойчивост. България ще обърне внимание, че в условията на нарастваща взаимосвързаност и усложняваща се среда на сигурност, устойчивостта на критичната инфраструктура следва да се разглежда като стратегически въпрос за Съюза. Необходим е координиран и междусекторен подход, базиран на задълбочен анализ на взаимозависимостите и каскадните рискове на европейско ниво.

Одобрено е финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г. С Решението се осигуряват финансови средства за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудови и служебни правоотношения по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Осигуряването на финансиране гарантира изпълнението на законовите задължения на ведомството.

С друго правитекствено решение се коригира техническа грешка в РМС № 244 от 25 март 2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г. за изплащане на дължимите финансови средства към одобрените заявления на заинтересованите лица, предоставили нощувка по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България" (Програма 2) за периода от 01.01.2025 г. до 31.01.2025 г. и за периода от 01.02.2025 до 04.03.2025 г., съгласно Списък № 32, одобрен с Решение на Министерския съвет № 243 от 25 март 2026 г. С решението се осигурява съответствие между Списък № 32, одобрен с Решение на Министерския съвет № 243 от 25 март 2026 г. и одобреното финансиране на Министерство на туризма с Решение № 244 от 25 март 2026 г. по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България". Изменението ще позволи коректното изплащане на средствата по 41 проектни предложения по Програма 2 за периода от 01.02.2025 до 04.03.2025 г.

Изменя се правителствено решение във връзка с обезпечаване на дейности по провеждането на територията на България на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

Министерският съвет прие Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 166 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране за 2026 г. за обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на територията на Република България през май 2026 г. на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza.

C Решението се осигуряват финансови средства, свързани с домакинството на „Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza" c цел провеждане на по-наситени и по-ефективни рекламни кампании, както на национално, така и на международно ниво:

- Закупуване на програмно време, което се възлага на доставчици на медийни услуги, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗОП, от Българската национална телевизия с цел реализиране на рекламна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм, популяризиране на домакинството на Република България на световното събитие и широка информираност на обществеността - 100 000 евро.

- Закупуване на програмно време, което се възлага на доставчици на медийни услути, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗОП, от EUROSPORT1 и EUROSPORT2 с цел налагане на международен имидж на туристическата дестинация България и привличане на чуждестранни туристи, чрез осъществяване на по-мащабна, респективно по-резултатна, кампания по мултинационални телевизионни канали - 100 000 евро.

Giro d'Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света и е с над 100-годишна история, като провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за участващите държави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Министерството на здравеопазването получава за управление държавен имот за изграждане на хангар за медицински хеликоптери в столицата

Министерството на здравеопазването получава безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост за изграждането на хангар за медицински хеликоптери, хеликоптерна площадка и помещения за персонала. Имотът е с площ 14888 кв. м. и се намира в град София, район „Слатина". Досега теренът е стопанисван от Министерството на вътрешните работи.

Одобрено е финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. С Решението се одобрява финансиране в размер на 10 392 945 евро за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

Правителството хармонизира изискванията за безопасност на детските играчки с европейските правила

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките.

С Постановлението в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2026/192 на Комисията за изменение на допълнение А от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на употребата на кобалт. Държавите членки следва да транспонират разпоредбите на директивата в националното си законодателство до 29 юли 2026 г.

Предложените промени целят да осигурят високо ниво на защита на здравето на децата, като същевременно се гарантира съответствие с европейското законодателство и се отчита технологичната необходимост от използването на определени материали в производството на играчки.

Проектът на постановление е част от ангажиментите на България като държава членка на Европейския съюз за своевременно и ефективно транспониране на европейските изисквания в националната правна рамка.

Одобрено е финансиране за Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Министерският съвет одобри финансиране за Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за сметка на средства с източник Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" в размер на 1 689 970 евро за извършване на плащания по сключени договори за спешни ремонтни дейности и поддръжка на материалната база в трите държавни спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта: Спортно училище „Георги Бенковски", гр. Варна; Спортно училище „Васил Левски", гр. Пловдив; и Спортно училище „Майор Атанас Узунов", гр. Русе.

Правителството прие промени в състава на Комисията за защита на потребителите

Правителството прие решение за промяна в състава на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това се налага във връзка с постъпила молба в Министерството на икономиката и индустрията за освобождаване от длъжността - член на КЗП.

Комисията е колегиален орган към министъра на икономиката и индустрията със седалище в София и регионални структури в страната, който осъществява контрол върху нелоялни търговски практики и безопасността на стоките и услугите.

Съгласно Закона за защита на потребителите КЗП се състои от трима членове, включително председател, които се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. По закон правомощията на член на комисията се прекратяват предсрочно по негово писмено искане.

В тази връзка, на основание чл. 165, ал. 8, т. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за защита на потребителите, правителството взе решение Катерина Граматикова-Иванова да бъде освободена от длъжност като член на КЗП.

България подкрепя преназначаването на съдия в Общия съд на Европейския съюз

На 31 август 2025 г. изтекоха мандатите на двадесет и шест съдии в Общия съд на Европейския съюз (Общия съд). На заседание на КОРЕПЕР II, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 6 май 2026 г. в Брюксел, ще бъде разгледано предложението на Република Малта за преназначаването на съдия в Общия съд.

По силата на член 254, втора алинея във връзка с член 255, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) членовете на Общия съд се избират измежду лица, които представят всички гаранции за независимост и притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности. Те се назначават по общо съгласие на правителствата на държавите членки след консултация с комитет, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия на Общия съд.

България разгледа становището на комитета предвиден чл. 255 от ДФЕС.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие" и част „Рибарство", което ще се проведе в периода 3-5 май 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

В част „Земеделие" министрите ще проведат дискусия на тема „Действия за управление на агро-климатичния риск в Европейския съюз " въз основа на предварително разпространен от Кипърското председателство документ с въпроси за структуриране на дискусията.

Република България смята, че прилагането на инструментите за управление на риска значително изостава спрямо поставените цели. Приоритет следва да бъде поставен върху продължаване използването на текущи инструменти като Взаимоспомагателните фондове, но и реално опростяване на административната тежест. Също така е необходимо да се гарантира по-голяма гъвкавост за държавите членки при прилагането на инструментите, така че те да отразяват националните специфики. По отношение на съществуващия селскостопански резерв, смятаме, че неговият размер и механизъм на активиране не винаги позволяват адекватна и навременна реакция при извънредни ситуации. Би било целесъобразно да се предвиди възможност неизразходваните средства по интервенциите и програмите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) да бъдат използвани за финансиране на извънредни мерки за подкрепа на земеделските производители при кризисни ситуации.

Отвъд рамката на ОСП следва да се създадат общоевропейски механизми за стимулиране на застрахователния пазар и да се засили ролята на публичните инвестиции в превенцията на риска.

В част „Рибарство", министрите ще проведат дискусия на тема „Резултати от оценка на Европейската комисия относно целесъобразността от реформиране на Общата политика в областта на рибарството.

Република България счита, че Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) трябва да запази своя интегритет като отделна и независима политика на ЕС, подкрепена от отделен таргетиран инструментариум за финансова подкрепа. Считаме, че следва да се отчитат максимално регионалните и местни особености. Моделът „един размер за всички" е неприложим и не допринася за постигане на общите цели, особено по отношение на Черно море. Настояваме за засилена регионализация, но при отчитане на индивидуалния отпечатък, който оставя рибарството на всяка крайбрежна държава в този воден басейн.

Войната в Украйна доказа, че енергийната зависимост е заплаха за продоволствената сигурност. Поради това инвестициите в декарбонизацията са съществен инструмент, но настоящата ОПОР не е достатъчно гъвкава, за да позволи модернизация на риболовния флот. Новите правила трябва да са гъвкави и също така да отчитат възможностите на дребномащабния флот, които са силно ограничени от гледна точка на иновации и технологични решения.

Бъдещата оценка на ОПОР трябва да послужи като основа за надграждане, а не да бъде обект на цялостна концептуална промяна и деструктивни решения. Осигуряването на стабилна и дългосрочна рамка с опростени правила и реално партньорство между институциите и сектора, ще даде увереност на рибарите да инвестират в декарбонизация, нови технологии и по-безопасни условия на труд.

Правителството одобри Програма за компенсиране на бизнеса за периода април 2026 - юни 2027 г. във връзка с високите цени на електроенергията

Министерският съвет прие Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.04.2026 г. до 30.06.2027 г. Това дава възможност за прилагане на автоматизиран компенсаторен механизъм при резки ценови пикове и периоди на високи цени в Югоизточна Европа. Целта е да се намали натискът върху бизнеса и да се запази конкурентоспособността на българската икономика, особено в условия на нестабилни цени в региона.

Компенсациите ще се изплащат чрез търговците на електроенергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, които продават директно на крайни небитови клиенти, както и чрез оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Те ще се изчисляват на база количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип се начислява цена „задължение към обществото".

Компенсацията ще се предоставя всеки месец. Размерът се изчислява като подкрепа за всеки потребен 1 MWh като разлика между постигнатата средномесечна цена за базов товар на сегмента „Ден напред" на Българската независима енергийна борса и определената за периода базова цена. За периода на прилагане на програмата базовата цена е фиксирана на 122,71 евро за мегаватчас.

Програмата предвижда също компенсации за електропреносния оператор и електроразпределителните дружества заради високите цени на електрическата енергия, която купуват за технологични нужди.

Важно условие е, че тази помощ не може да се комбинира с други форми на държавна подкрепа или европейско финансиране за същите разходи. Също така програмата няма да се прилага за небитови крайни клиенти, които са бенефициери по схема за държавна помощ, приета с постановление на Министерския съвет от 2025 г.

Средствата за компенсациите ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система".

Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавната финансова инспекция

Със свое решение правителството прие проект на Закон за изменение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). Промените са свързани с приемането на еврото от 01.01.2026 г.

Измененията касаят възстановяването на вредата, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност по реда на ЗДФИ, с оглед адаптирането на закона към новата ни валута. Определят се и стойностите на глобите и имуществената санкция в евро, налагани от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, при установяване на административни нарушения на бюджетната, финансово-стопанската и отчетническата дейност.

С изменението се цели постигането на съответствие в техническото представяне на посочения размер на глобите и имуществената санкция от лева в съответните стойности в евро, съгласно изискванията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото.

Създава се също еднакъв и последователен режим при определянето на глобите и имуществената санкция в рамките на националното законодателство, като по този начин се гарантира правна яснота, предвидимост и системност на съответните норми след въвеждането на еврото за официална парична единица на страната ни.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Със свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз.

Адресирани са измененията, произтичащи от транспонирането на Директива (ЕС) 2024/927, във връзка с поставените цели за развитие на Съюза на капиталовите пазари чрез осигуряване на по-висока ефективност при управлението на алтернативните инвестиционни фондове, хармонизация на правилата и стандартите относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, подобряване на трансграничния достъп до депозитарни услуги и оптимизиране на събирането на данни, свързани с надзора.

Законопроектът предвижда и изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към към Регламент (ЕС) 2024/2809 и Директива (ЕС) 2024/28И. В тази връзка ще се улесни достъпът до капитал за малките и средните предприятия, като се изменят праговете за публикуване на проспект, наименованията на отделните видове проспекти за облекчено допускане до търговия, намаляват се административната тежест и разходите към проучванията, изготвяни от инвестиционни посредници, както и се актуализират административнонаказателните разпоредби срещу пазарните злоупотреби.

С оглед прилагането на Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2830 и на измененията в Регламент (ЕС) 2016/1011 относно бенчмарковете се прецизира разпределението на правомощия между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при издаване на разрешение за участие в търговията с квотите за емисии на парникови газове и режимите за одобрение и надзор на бенчмаркове.

Във връзка с въвеждането на еврото в страната ни с проекта се предлага адаптация на стойностите на имуществените санкции и глобите от левове в евро в проектозакона и в други секторни закони в небанковия финансов сектор.

Предложено е и допълнение в Закона за обществените поръчки във връзка с поет ангажимент на България към Европейската комисия в процеса на предоговаряне на целите по Реформа C10.R10 Обществени поръчки от НПВУ, свързани с намаляване дела на процедурите на договаряне и на договорите, сключени въз основа на получена само една оферта, и е елемент от ключов етап 245а от Реформата, който е включен в петото плащане по Плана.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Основната цел на законопроекта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез разширяване на случаите, в които държавните органи ще събират служебно необходимата информация, вместо да изискват представянето й от заявителите.

Предвижда се част от изискуемите документи - копия от скици, трудови договори, удостоверения за квалификация или данни за промени в регистрацията - да отпаднат при процедурите за издаване на разрешения за придобиване, съхранение, търговия и употреба на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Тази информация ще се набавя по служебен път, като ще бъдат ползвани за това съществуващите регистри. Така ще бъдат изпълнени мерките, заложени в Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. за намаляване на административната тежест и в Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г. за внедряване на принципа „Епизоди от живота", която предвижда да отпадне задължението, получилите разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да уведомяват едновременно районните управления на МВР по постоянен и по настоящ адрес.

Сред конкретните промени е въвеждането на забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите от общинските съвети. Също така отпада изискването за разрешения за придобиване на супресори, в съответствие с вече приети промени, с които те престават да се третират като основен компонент на огнестрелното оръжие.

С предложените изменения ще се осигури по-голяма ефективност и прозрачност в административните процедури, като отпада дублирането на данни и излишното натоварване на заявителите. Проектът не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, нито предвижда въвеждането на нов регулаторен режим, а същевременно е съобразен с Конвенцията за защита на правата на човека и с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Одобрен е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Приемането на нормативните промени отговаря на изискванията за прилагането на регламенти на Европейския съюз в рамките на Пространството на свобода, сигурност, правосъдие.

Определя се компетентният национален орган в структурата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", който ще упражнява контролни функции спрямо доставчиците на хостинг услуги на територията на страната, ще осъществява комуникации с Европейската комисия и при необходимост ще налага санкции, установени от закона, за неспазване на произтичащите от регламента задължения.

Допълват се правомощията на полицейските органи да достъпват и ползват Общото хранилище с данни за самоличност, изградено от взаимнодопълващите се информационни системи на ЕС в областта на границите, визите, полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията.

Създават се предпоставки за повишаване на капацитета на полицейските органи за противодействие на заплахите, произтичащи от неправомерно използване на безпилотни летателни апарати в близост до държавната граница.

Предлагат се промени в уредбата на полицейската регистрация по чл. 68 от Закона за МВР, предвид тълкуванията на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680, дадени в актуалната практика на Съда на ЕС (решения по преюдициални дела С-205/21 и С- 118/22).

В съответствие с Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (Директива (ЕС) 2019/1158) се синхронизира уредбата на чл. 190, ал. 1 от ЗМВР със създадения чл. 164в Кодекса на труда (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) относно „Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)".

Със законопроекта се предлага промяна в разпоредбата на чл. 192 от ЗМВР, като отпадне определянето на размера на отличието „обявяване на благодарност с парична награда" на ниво закон. Размерите на наградите и отличията ще бъдат определяни с подзаконов нормативен акт.

За изпълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. за приемане на План за намаляване на административната тежест и заложените в него мярка № 2 и мярка № 3 се предвиждат промени в чл. 125а, ал. 2 и чл. 132, ал. 2 от ЗМВР. Отпада предоставянето на документи, съдържащи информация, която може да бъде набавена по служебен път.

Въвежда се широк каталог от права на заподозрените в престъпление, на които не е повдигнато обвинение

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се регламентират правата на т.нар. заподозрени лица. Става дума за хора, спрямо които има данни или съмнения, че са извършили престъпление, предприети са действия по разследването спрямо тях, но все още не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

Целта на измененията е пълното и правилно транспониране и прилагане на няколко европейски директиви (за правото на устен и писмен превод в наказателното производство; за правото на информация в наказателното производство; за правната помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и по производство за европейска заповед за арест и др.). Проектът е изцяло съобразен и с развиващата се съдебна практика на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от български съдилища. Общият извод от решенията на СЕС е, че България прилага някои от процесуалните права и гаранции за лица, които са „заподозрени" в извършване на престъпление, но все още не са привлечени в качеството на обвиняем по смисъла на НПК, но само когато са задържани, а това не е достатъчно.

Чрез пълното и правилно прилагане на европейското законодателство в тази област страната ни ще избегне налагането на финансови санкции за нарушаване правото на ЕС, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на СЕС и Европейския съд по правата на човека.

С водещите изменения в проекта се въвежда задължение за компетентните правоприлагащи органи да уведомяват „заподозрените" за процесуалните права, регламентирани в директивите, и да предоставят процесуална възможност за тяхното упражняване.

Правата, за които се информират лицата, са:

1. правото на адвокат;

2. правото на правна помощ и условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ;

3. престъплението, за извършването на което се проверява евентуалното участие на лицето;

4. правото на устен и писмен превод, в случай че лицето не владее български език;

5. правото да запази мълчание;

6. ако става дума за непълнолетни техните родители, попечители или други хора, които се грижат за тях, да получат пълна информация за правата им, да ги придружават и др.

Каталогът от права ще важи за всички процесуални действия, предприети спрямо лицата, като разпознаване, претърсване и изземване, обиск и др. В случаите, при които свидетел започне в хода на разпита да се самоуличава в извършване на престъпление, компетентният орган ще е длъжен да прекрати разпита, да уведоми лицето за правата му и да осигури ефективното им упражняване. Подобен е подходът и при очната ставка.

По отношение на обвиняемия се предлага допълване на правата му с правото да бъде информиран за мерките за неотклонение, които могат да бъдат взети спрямо него, продължителността на задържането от прокурор, на задържането под стража и на домашния арест и за правото му на обжалване на задържането и за реда и условията за изменението му, както и с правото му да бъде уведомен за последиците от неявяването му без уважителни причини пред съответния орган на досъдебното производство или пред съда, и за възможността досъдебното производство да се проведе или съдът да разгледа делото в негово отсъствие.

Предлагат се също промени, продиктувани от няколко съдебни решения на СЕС, свързани със задочното производство по наказателни дела.

Проектът предвижда и изменения в няколко специални закона (за МВР, ДАНС, митниците и др.) с цел прецизиране на действащата уредба относно правата на задържаните лица, като се регламентират по аналогия с тези на обвиняемия по НПК.

Предлагано допълнение в Закона за отговорността и държавата за вреди въвежда отговорност при публично изявление от длъжностно лице, нарушило презумпцията за невиновност.

Правителството прие промени в Закона за водите

Правителството прие промени в Закона за водите, с които се облекчава административната тежест чрез съкращаване на разрешителните процедури и регистрационните режими.

Предвид актуалните предизвикателства заради климатичните промени в селското стопанство, достъпът до вода е от съществено значение за осигуряване на продоволствена сигурност и устойчивост на сектора. С новите текстове се уреждат възможностите за водовземане от река Дунав и общински язовири като се предоставят по-широки правомощия на местната власт – въвежда се уведомителен режим при водовземане от реката за нуждите на напояването и облекчен режим за водовземане от язовири общинска собственост.

Текстовете в сега действащия Закон за водите съдържат редица изисквания и процедури, които утежняват административния процес по издаване на разрешителни на водоползвателите. Процедурите често са продължителни, включват твърде много документи и съгласуване с институции, което води до забавяне и затруднява ефективното управление на водните ресурси.

С новите текстове ще се облекчат процедурите за достъп до водни ресурси, оптимизира се институционалната координация чрез въвеждане на ясни срокове и служебен обмен на информация. Отпада необходимостта от представяне на част от документите от страна на заявителите, като се въвежда служебно изискване на информация от съответните ведомства. Определят се задължителни срокове за институциите за предоставяне на становища. Уточняват се правата и отговорностите на кметовете на общини за контрола върху водовземането от общински водоизточници.

Новите правила съкращават също сроковете и улесняват процеса по подаване на документи, което ще доведе до по-гъвкаво и ефективно управление. Промените в Закона за водите са в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действия на Общността в областта на водната политика (Рамкова директива за водите).

По отношение на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост, се дава възможност при мотивирано искане от кмета (въз основа на решение на общинския съвет и след преценка за спазване изискванията на закона) да бъде удължен срокът за безвъзмездното им управление и ползване от съответните общини.

Наред с това с предложените изменения, извършването на мониторинга на водите, в частност на мониторинга на екологичното и химичното състояние на морските води, се включва във функциите на органа, който по закон отговаря за изграждането и поддържането на системата за мониторинг, а именно Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Създава се по-добра координация между отделните мониторингови мрежи и по-ефективно управление на информацията за състоянието на водите.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите се предлага и изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, с което е предвидена възможността изпълнителният директор на ИАОС да издава ценоразпис за услугите, предоставяни от лабораториите на агенцията на физически и юридически лица, който ценоразпис да бъде своевременно и лесно актуализиран при необходимост. Изпълнителният директор на ИАОС ще бъде определен като компетентен орган, който да определи размера на стойността за предоставяните услуги от акредитираните лаборатории на ИАОС.