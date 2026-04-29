Снимаха двама младежи да си спретват гонка, СДВР ги хвана и глоби с по 1533 евро

Двама младежи, заснети да си правят гонка в столичния кв. "Овча Купел" вчера, са били хванати и получили актове от по 1533 евро. Законът предвижда колите им се спрат от движение за по един месец, а двамата да останат без книжки за по година. Това съобщиха от СДВР.

Клипът с тях бил качен в социалните мрежи. От столичната Пътна полиция бързо установили младежите. Оказали се на 19 и 18 години. Имали книжки от април миналата година. Освен актовете за гонката, двамата вече имали редица нарушения.

До момента 19-годишният има съставен акт за преминаване на червен сигнал, както и 24 фиша за по-маловажни нарушения. Другият младеж е санкциониран четири пъти.

Отдел „Пътна полиция" – СДВР напомня, че подобни прояви създават сериозен риск за живота и здравето на всички участници в движението и няма да бъдат толерирани. Контролът по спазване на Закона за движението по пътищата остава засилен, като при установяване на нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона санкции.

Столичната дирекция на вътрешните работи призовава гражданите да подават сигнали при установяване на опасно и агресивно поведение на пътя.