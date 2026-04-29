Портал със свободните места за специализанти по медицина ще заработи до месец, каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски. Порталът е част от подготвени нормативи промени в наредбата за специализации, предаде БТА. В него ще се публикуват и обяви от частни лечебни заведения за свободни места за специализации, необходими документи, както и условията при кандидатстване за специализация, допълни министърът.

С тази стъпка се надяваме да бъде продължен процесът по предоставянето на по-прозрачен, по-предвидим алгоритъм за специализация, което трябва да бъде продължено от хората, които ни наследят на постовете, добави доц. Околийски. Проектът за промени днес ще бъдат публикуван за обществено обсъждане. За възнагражденията на специализантите не бихме могли да направим промени в условията на неприет бюджет, но подкрепяме исканията на медиците, каза още доц. Околийски.

Порталът за достъп ще може да се ползва както от кандидати за специализация, така и от лечебните заведения, каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев. По въпроса за възнагражденията той посочи, че ще бъде направено предложение за създаване на фонд за заплащане на специализиращи лекари.

Д-р Калина Божилова и Василена Димитрова, представители на Инициативен комитет "Бъдеще в България", благодариха на служебния министър и екипа му, както и на "Информационно обслужване" АД. Божилова припомни за протестите им за прозрачни условия за специализация и достойно заплащане на труда на специализантите, които започнаха преди година, но не са срещнали разбиране. Предстои да се реши въпросът за дигитализирането на студентската книжка, каза още д-р Божилова. Димитрова апелира следващият екип на Министерството на здравеопазването да направи така, че промените в наредбата в най-кратки срокове да влязат в сила. Остават отворени въпросите за възнагражденията на специализантите, допълни тя.

Демонстрация на портала за достъп направи Ивайло Стойчев, представител на „Информационно обслужване" АД. Порталът ще продължи да се развива, като към момента в него са събрани всички обяви за специализации в областта на медицината в страната. Чрез портала може да се търси по населени места, по специалност и пр. В обявите за свободни места за специализанти са посочени предвидените възнаграждения, стимули и др. условия, каза Стойчев.