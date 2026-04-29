Костадин Димитров: Отнех правомощията на кмета на район "Северен" за строежа до река Марица

Кметът на пловдивския район "Северен" Венцислава Любенова

Отнех правомощията на кмета на район "Северен" Венцеслава Любенова за строежа върху дигата на река Марица. Това потвърди пред "24 часа" градоначалникът Костадин Димитров.

До тази стъпка се стигна след протести на живеещи в съседство от "Марица гардънс". Те негодуват, че с изграждането на новата жилищна постройка се подкопава дигата и има опасност при евентуални наводнения. Напрежението тлее от месеци.

Костадин Димитров уточни, че отнетите правомощия на Любенова касаят само този обект, а не изобщо тя да не може да издава строителни разрешения. Той припомни, че за конкретния случай е сезирал прокуратурата. Държавното обвинение обаче още не се е произнесло.

Димитров допълни, че мястото на въпросния строеж се явява биокоридор и там не могат да се извършват строителни дейности.

Венцислава Любенова не отговаря на повикванията. 

