Осъдиха мъж, настанил се в чужда кола и намушкал друг с нож

Районен съд Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, по отношение на В. К., на 60 години, осъждан, от Кюстендил, който се призна за виновен в нанасяне на лека телесна повреда, чрез нанасяне на удари с нож и за проникване в чуждо МПС. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура Кюстендил и защитата.

В. К. се признава за виновен, че на 16.08.2025 г. в гр. Кюстендил, противозаконно е проникнал в чужд лек автомобил, паркиран пред магазин на ул. „Цар Освободител",както и за това, че на 17.08.2025 г. чрез нанасяне на удари с нож е причинил на Б. Д. от Кюстендил лека телесна повреда, като деянието е осъществено по хулигански подбуди.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Подсъдимият ще изтърпи наказанието „лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, при първоначален режим –„общ". Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът приспада от така наложеното с настоящото споразумение наказание времето през което В. К. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража", както и по Закона за МВР.