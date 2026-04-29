Временно отстраниха преподавател заради съмнения за сексуален тормоз

Факултетният съвет на ФМИ взе решение асистент Ангел Димитриев временно да бъде сменен в преподавателските екипи за летния семестър на учебната 2025/2026 г. Смяната ще бъде в сила до изясняването на случая. Това става ясно от съобщение на официалната страница на факултета от вторник.

Решението на Факултетния съвет идва след анонимен сигнал в социалните мрежи от студентка за сексуален тормоз. Информацията за неприличните предложения дойде през публикация във Фейсбук групата "СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)". В нея анонимната студентка твърдеше, че преподавателят "използва властта си да манипулира студентки да спят с него, за да вземат дисциплината, която води". Към написаното бяха приложени и екранни снимки от чатове, чиято автентичност към момента не е потвърдена.

Пред Mediapool посоченият в поста преподавател – асистент Ангел Димитриев заяви, че никога не е предлагал интимни отношения на студентки и призова авторката да разкрие самоличността си и да приложи доказателства към обвиненията си. Според него става дума за лична атака. До този извод Димитриев стига, защото твърденията се разпространяват "анонимно и то рождения ми ден".

Факултетът, в който той преподава, е започнал процедура по установяване на фактите. Оттам съобщават, че Деканското ръководство е сезирало и Етичната комисия на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и "е изпратило до нея всички събрани до момента документи по случая".

"Ръководството на ФМИ подхожда с необходимата сериозност към всеки подобен случай и прилага политика на нулева толерантност към поведение, нарушаващо етичните норми и достойнството на студентите и служителите", се казва в съобщението.

В него се призовават всички, които имат информация по случая, да влязат във връзка с декана проф. Мая Стоянова

"Пълната анонимност е гарантирана!", обещават от факултета.

Според написаното, докато фактите не бъдат изяснени, ФМИ ще се въздържа от коментари по същество, с оглед защита на личните права и презумпцията за невиновност.

От студентския съвет при университета потвърдиха, че официална преписка е заведена в системата на Софийския университет, а към нея са приложени всички постъпили сигнали по случая.

В публикация на официалната си страница от Студентския съвет говорят за "множество сигнали" в системата си за анонимни сигнали.

Оттам обещават незабавни действия по проверка от страна на висшето училище и приканят:

"Поради естеството на сигналите, апелираме всеки обучаващ се, който счита, че собствените му права са били накърнени или са нарушени етични, административни или други норми на Университета или българското законодателство, да подаде своя сигнал до Етичната комисия или Контролния съвет на Софийския университет".

В публикацията се уточнява, че тези органи не разглеждат анонимни сигнали, но действат "при строга поверителност, за да осигурят анонимността, безопасността и обективността при извършваните от тях проверки".

От Студентския съвет изразяват готовност да разговарят и лично с желаещите да споделят свое собствено преживяване във връзка с темата. Разговорът с член на ръководството на Студентския съвет може да се проведе както на живо, така и онлайн, като заявка за това може да бъде направена през специален дигитален формуляр.

"Апелираме да се свързват с нас колеги, които могат да споделят личен опит, а не свидетелски, за да можем да окажем ефективна помощ", пишат от студентската организация като предлагат и съдействие за изготвяне на сигнал за нередност до компетентните университетски органи.