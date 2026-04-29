Простреляха млад мъж след скандал и гонка в Хасково

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Млад мъж беше прострелян след гонка на лъскави коли в Хасково, съобщи БНТ

Екшънът се разиграл около 14:00 часа на изхода в посока Димитровград. На мястото има много полиция. Отцепени са поне четири автомобила, има задържани. Простреляният е уцелен в краката, няма опасност за живота му.

Според неофициална информация става въпрос за скандал за краден автомобил, конфискуван от полицията. В скандала единият извадил нож, а другият - пистолет, бил произведен изстрел. От полицията все още няма официална информация по случая.

