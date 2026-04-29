Стотици се сбогуваха с Михаил Заимов (Снимки)

Стотици си взеха последно сбогом с видния фотограф, журналист, писател и морски пътешественик Михаил Заимов. Той почина след тежко боледуване от рак на панкреаса.

Поклонението пред тленните му останки бе днес от 15 часа в столичния храм "Св. София".

Присъстваха Вежди Рашидов, Иван Таков, Росен Карадимов, Джуди Халваджиян, Сергей Станишев, Юлиян Попов, Елена Динева, Васил Божков, Мартина Вачкова, Катерина Евро, Христина Апостолова, Евтим Милошев, Теодора Духовникова, Лилия Абаджиева, Ути Бъчваров, Румен Петков, Емил Кошлуков, Надежда Нейнски, Васил Петров и много други.

Заимов си отиде след тежко боледуване. През годините беше водещ на предаването "Култура.бг" и форматът "Обещанието" на БНТ. Михаил Заимов беше популярен като подводен фотограф с множество изложби в България и по света.

Роден в София през 1967 г., възпитаник на престижната Академия за изящни изкуства в Париж, той има няколко издадени книги, в които съчетава изображенията с думи.