Разбиха печатница за фалшиви пари в София (Снимки)

Печатница за фалшиви пари е била разкрита в София. При нея авторите на метнетата са общували с клиентите си само през криптирани приложения. Това съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.

Самото предаване на фалшивите пари ставало с плащане в криптовалута. След него човек получавал адреса, от който да вземе банкнотите. От ГДБОП са направили обиски на 4 адреса и открили голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство, съобщи Кандев.

И добави, че техниката за изработката на ментетата е открита. Намерени са мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.

Част от фалшивите евробанкноти СНИМКИ: ГЕОРГИ КАНДЕВ

