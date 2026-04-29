Гюров на концерта за Априлската епопея: Близостта се изгражда от предизвикателствата (Снимки)

В моя живот съм научил, че истинската близост и силата на връзките се изгражда не толкова във времето, а в предизвикателствата. Това заяви премиерът Андрей Гюров в Министерския съвет, където днес се състоя концертът „Ритъмът на българския дух – музика от сърцето на България" с участието на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров, който е и служебен министър на културата.

Събитието е по повод 150 години от Априлското въстание, съобщава БТА.

Изключително е вълнуващо с прекрасната Софийска филхармония да бъдем тук днес, каза премиерът Андрей Гюров. За мен е изключително удоволствие да сме всички заедно тук. Ако погледнем назад последните няколко седмици, всички ще се съгласим, че предизвикателствата не бяха рядкост, а бяха на всяка крачка, отбеляза служебният премиер.

Всички заедно, министрите, съветниците, администрацията, показахме, че можем да работим заедно, така както оркестърът зад мен -духови, струнни, ударни инструменти, правят една обща мелодия, каза премиерът.

Той заяви, че служебното правителство е показало един общ облик на управление. Показахме, че всички можем да работим заедно, в една посока, независимо от нашите разбирания за живота, политически пристрастия, принципи. И хората, обществото, го припознаха, каза Андрей Гюров.

Когато се чудихме как да отбележим края на този наистина интензивен период, музиката беше най-подходящият избор, защото, както казва и маестро Тодоров, музиката ни обединява, отбеляза служебният премиер.

Той благодари на администрацията и служителите за отдадеността, труда, търпението и професионализма.