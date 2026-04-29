32-годишният Светослав се нуждае спешно от помощ, за да пребори меланома

32-годишният Светослав Николов, който от 2 г. се бори с най-тежкия рак на кожата - меланом, се нуждае спешно от финансова помощ, за да се пребори за живота си. Утре младият мъж ще претърпи поредна животоспасяваща операция, веднага след която трябва да премине през първия етап от терапия от чужбина, за който са нужни над 80 000 паунда.

Този зов за помощ дойде от майката на Светльо - Нина Стоименова, която публикува тежката новина за единственото си дете на фейсбук страницата си. Ето какво написа тя:

„До сега винаги съм избягвала да товаря който и да е в годините, правех чудеса с работа на 3 места, стисках зъби да не се изложа, да не помоля, да давам каквото имам, но не да искам и да вземам, ...но сега дойде време да помоля всички вас за помощ и съдействие!

За това аз, моят син Светльо Николов и внучката ми Марая, и партньорката в живота на Светльо Таня Паргова НАЙ-ИСКРЕНО Ви молим спешно за вашето съдействие и финансова подкрепа. Знаем, че са трудни дните, в които живеем, но само с всеобщи усилия ще можем да се справим днес ние, утре някой друг, ако се наложи!

Благодарна съм на приятелите, колегите и работодателят на Светльо-те не ни оставиха без подкрепа в тези мъчни и изпълнени с изпитания последни 2 години!

Днес, след разговор с една майка, тя публикува стихотворението "На моя син" сякаш да предпази своето момче и да ми прати подкрепа! Еми, благодаря ти!

Светльо е прекрасно слънчево момче и всички които го познават, знаят колко добър и отговорен баща, син, приятел и колега е!

Моля най-искрено да ни подкрепите, като всяка помощ от вас, независимо от размера, ще е безценна! Всичко, което е в повече, когато преборим болестта, ще бъде дарено на други хора в нужда!

Бог с нас!

И БЛАГОДАРИМ!"

Сметката, на която може да дарите, е:

Банка ДСК

IBAN: BG79STSA93000032644018, BIG STSABGSF

Титуляр: Нина Стоименова