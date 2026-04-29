С прогнозни приходи и разходи от 47,7 млн. евро ще работи община Монтана тази година

Прогнозни параметри за приходите и разходите на Община Монтана през 2026 година ще бъдат гласувани от Общинския съвет по предложение на кмета Златко Живков. Решенията са направени на база обща рамка от 47 720 000 евро. С толкова средства е разполагала общината през миналата година. Окончателният проекто-бюджет на община Монтана ще бъде направен след като новото Народно събрание приемане Закон за държавния бюджет.

Индикативният годишен разчет на средствата от Европейския съюз са изчислени за 1,6 милиона евро. Капиталовите разходи са близо 2,6 милиона евро. В проекто-решенията на докладната са включени разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. Кирил и Методий" и храм „Св, Дух" в размер до 10 хиляди евро.

Общината ще поеме транспортните разходи на над 70-годишните жители на Монтана. За спортен календар и детско юношеските спортни школи са отделени 518 971 евро, а за културен календар - 346 800 евро.

Кметът може да отпуска до 250 евро еднократна помощ като общия разход за годината не може да надхвърля 10 хиляди евро. За общинския фонд „Ин витро" се определят средства от 7 500 евро. Още 30 хиляди евро ще бъдат разпределени за еднократните помощи за раждане на дете по наредбата на Общинския съвет.

За Фонда за местни инициативи са определени 7 500 евро, а за подпомагане на стартиращ бизнес – 5 000 евро.

Общината ще поеме годишната издръжка от 12 хиляди евро на дружества и съюзи на хора със здравословни увреждания.

За стимулиране на деца с изявени дарби от Монтана са отделени 6 750 евро. Още 5 хиляди евро са предназначени за студенти по специалността „Медицина" и „Педагогика". За подпомагане на млади семейства при закупуване на първо жилище общината ще има 10 000 евро. Както всяка година, така и тази ще бъдат отпуснати средства за многопрофилната болница „Д-р Стамен Илиев". Те са в размер на 35 хиляди евро.