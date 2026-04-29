ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Да, България": Напрежението в коалицията не идва ...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22757087 www.24chasa.bg

С гладиатори и римски легиони Никополис ад Иструм става арена на Античността

Дима Максимова

[email protected]

788
Снимка: Архив

На 9 и 10 май 2026 г. Археологически резерват „Никополис ад Иструм" край с. Никюп ще е домакин на деветото издание на Античния фестивал „Нике – играта и победата".

Над 100 участници от водещи реенакторски клубове в България и Румъния ще пренесат посетителите в славните времена на Римската империя. Фестивалната програма ще предложи истинско потапяне в миналото, чрез военни демонстрации с епични битки и представяне на тактиките на римските легиони, антични занаяти, бит, облекло и кулинария и реконструкция на ритуали и настолни игри от времето на Римската империя.

Достъпът до фестивала и археологическия резерват на 9 и 10 май ще е безплатен. Музейни беседи в дните на събитието няма да се изнасят, съобщиха от Регионалния исторически музей във Велико Търново.

„Нике – играта и победата"се организира от Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae" съвместно с Регионален исторически музей – Велико Търново.

Събитието се финансира по Програма "Култура" 2026 на Община Велико Търново и е част от Културния календар на Старата столица.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

