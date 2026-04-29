Военни унищожиха невзривени боеприпаси (Снимки)

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Специализиран екип от 13-то бригадно командване под ръководството на майор Михаил Попов унищожиха на учебен център „Батмиш" 4 броя 60 мм мини с незасегнати взриватели днес, 29 април. Боеприпасите бяха открити предходния ден до главен път в землището на село Мокрен, област Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещи от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, с ръководител капитан Димитьр Чернев, разузна и обезвреди на място вчера, 28 април, 122 мм силно корозирал снаряд, без маркировка, с навит взривател. Боеприпасът бе открит в дере в покрайнините на село Чомаково, община Момчилград, област Кърджали.

За изпълнението на тези задачи екипите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков. 

