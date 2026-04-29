Сергей Игнатов награди млади таланти в науката

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов награди победителите в конкурса за наука „Млади таланти" 2026 на церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент „Охридски". Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

„Поздравявам Ви за постиженията и че сте от тази малка група хора, които започват и завършват деня си с въпроси", обърна се той към всички участници, кандидатствали със свои проекти. По думите на министъра любопитството е ценно качество и целият свят работи за хората, умеещи да формулират въпроси и да следват пътя на търсенето на отговори. „Това е двигателят на прогреса и Ви благодаря за крачките, които сте започнали да правите. За нас, по-възрастното поколение, Вие сте увереността, че светът върви в правилната посока", каза още проф. Игнатов на младите таланти.

Автори на проектите, класирани на първите три места в конкурса на МОН, са Божидара Пухалева от СМГ за разработката „Предсказване на генни регулатори и протамини", Стефан Куюмджиев от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев" във Велико Търново с проекта „Per-Axis Weight Deltas for Frequent Model Updates" и Мелих Осман от СУ „Васил Левски" в Ардино с „Антиоксидантна и антивирусна активност на флавоноидите от растения от рода Cuscuta". Те ще получат парична награда в размер на 1500 евро, както и право на участие в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) 2026.

В награждаването на младите таланти в науката се включиха също ректорът на СУ проф. Георги Вълчев, заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, чл.-кор. проф. д.м.н. Петър Бойваленков, директор на Института по математика и информатика към БАН, председателят на журито на конкурса – проф. Емил Колев.

Отличени с право на участие в Европейското младежко научно изложение (MILSET Expo-Sciences Europe) през 2026 г. са Калоян Пенчев от ТУЕС, който разработи проекта „Търсене на подобни вектори с ускорение на графична карта", Калина Колева от НПМГ за „ДНК баркодинг като инструмент за генетична идентификация на близки видове от род Thymus" и Георги Петканов от Американски колеж в София за „Комбинаторно търсене и подредба на неизвестни елементи".

Поощрителната парична награда в размер на 1000 евро е за следните проекти: „AmphiRover" на Мая Баналиева и Яна Христова, МГ „д-р Петър Берон" във Варна, „Играта змия в контекста на графите" на Томас Настев от Американски колеж в София, „Политическо райониране в Калифорния и Тексас" на Валентин Митев от Природо-математическа гимназия „Академик Никола Обрешков" в Бургас.

С право на участие в Лятната изследователска школа по математика и информатика през 2026 г. на Института по математика и информатика на Българската академия на науките е проектът „Синапс" на Роберто Николов от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов" във Враца.

В тазгодишното издание на конкурса „Млади таланти" бяха подадени рекордните 79 проекта. Авторите на всички 39 разработки, допуснати до втория кръг, бяха наградени с грамоти и сертификати.