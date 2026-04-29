За ден 25 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени четирима водачи, други шестима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

15 939 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 742 водачи и пътници. Съставени са 4574 фиша и 460 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

