296 СИК с правилни протоколи в област Добрич получават допълнително възнаграждение

31 секционни избирателни комисии от общо 38 в община Балчик ще получат допълнително възнаграждение от 15 евро на човек за това, че са попълнили правилно изборните книжа, според решение 279 на Районната избирателна комисия /РИК/ в Добрич, съобщават от общината.За правилно попълнилите протоколи секционни избирателни комисии в общините в област Добрич РИК излиза с решения за изплащане на допълнително възнаграждение на членовете им.

„296 секционни избирателни комисии в област Добрич от общо 377 са попълнили правилно протоколите си. За тях имаме решения. Но постоянно се обаждат от комисии, че са пропуснати. Ние преглеждаме повторно протокола и излизаме с решение. За още 6 комисии сме потвърдили допълнително възнаграждение", каза председателят на РИК – Добрич, Цонка Велкова.

„Секционните избирателни комисии допускат по-скоро елементарни грешки – при пренасяне на гласове за партии и коалиции. Най-големи загруднения създадоха бюлетините от машините, които излизаха бели или частично попълнени. Трябва да се прецени за коя партия или коалиция е гласувал избирателят, тъй като при машините няма невалидни бюлетини. За това бяхме дали подробни указания как да се действа", добавя Велкова. За такива проблеми в началото на изборния ден на 19 април имаше доста сигнали от комисии. „И при избори не мина без смяна на членове на секционни избирателни комисии в последния момент", каза още Велкова.