Млад мъж се застреля с ловна пушка пред очите на строители във Велико Търново

Прокуратурата във Велико Търново разследва самоубийство на мъж на около 40 г. , който се е прострелял в главата с ловна пушка в кв. "Бузлуджа" във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 15 часа, пред очите на строители, които разширяват Старческия дом в града. Работниците разказали, че мъжът спрял с колата си в района, слязъл с оръжието в ръка, налапал цевта и стрелял. Починал е на място.

По първоначална информация загиналият е имал няколко ловни оръжия и дори наскоро подновил разрешителното си за тях. Имал две малки деца. По случая е започнало разследване. Изясняват се всички обстоятелства около трагедията. Огледите продължават.