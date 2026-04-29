"Да, България": Напрежението в коалицията не идва от нас, искаме единна група

На въпрос откъде идва напрежението между ПП и ДБ, Надежда Йорданова заяви: "Не е от нас"

Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи: за единен мандат и единна група на ПП-ДБ.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев преди старта на срещата между ПП и ДБ. Анна Бодакова и Чило Попов от ДБ СНИМКА: Александрина Петева

"Това е изключително важно - да бъдем обединени и заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт на "Прогресивна България". Важно е за страната и за бъдещите президентски избори, за да може да излъчим силна кандидатура за президент", каза още Мирчев.

"Ние си спазваме решенията на органите, а те са за обща парламентарна група", допълни той. Но не пожела да отговори откъде идва напрежението между "Промяната" и "Демократична България".

На въпрос за това отговори колежката на Мирчев от "Да, България" Надежда Йорданова: Не идва от нас. Надежда Йорданова СНИМКА: Александрина Петева

След като избраните за депутати от ДБ се бяха събрали в залата, заедно дойдоха и избраниците от ПП.

Лидерът им Асен Василев също направи кратък коментар пред медиите:

"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула. Няма никакви проблеми, както обяснихме и преди 2 седмици: никакви притеснения за българските граждани и за бюджета в момента. На всички други въпроси ще ви отговоря след срещата", каза Василев. Асен Василев и избраните за депутати от ПП СНИМКА: Александрина Петева

"Ние искаме единство, повече няма да коментирам", лаконичен бе на влизане и Йордан Иванов от ДСБ.