"Да, България": Напрежението в коалицията не идва от нас, искаме единна група

На въпрос откъде идва напрежението между ПП и ДБ, Надежда Йорданова заяви: "Не е от нас"
Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи: за единен мандат и единна група на ПП-ДБ.
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев преди старта на срещата между ПП и ДБ.
"Това е изключително важно - да бъдем обединени и заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт на "Прогресивна България". Важно е за страната и за бъдещите президентски избори, за да може да излъчим силна кандидатура за президент", каза още Мирчев.
"Ние си спазваме решенията на органите, а те са за обща парламентарна група", допълни той. Но не пожела да отговори откъде идва напрежението между "Промяната" и "Демократична България".
На въпрос за това отговори колежката на Мирчев от "Да, България" Надежда Йорданова: Не идва от нас.
След като избраните за депутати от ДБ се бяха събрали в залата, заедно дойдоха и избраниците от ПП.
Лидерът им Асен Василев също направи кратък коментар пред медиите:
"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула. Няма никакви проблеми, както обяснихме и преди 2 седмици: никакви притеснения за българските граждани и за бюджета в момента. На всички други въпроси ще ви отговоря след срещата", каза Василев.
"Ние искаме единство, повече няма да коментирам", лаконичен бе на влизане и Йордан Иванов от ДСБ.