ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преди 55 г. Маргарита Хранова записва първата си п...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22757520 www.24chasa.bg

"Да, България": Напрежението в коалицията не идва от нас, искаме единна група

Елица Чупарова

[email protected]

6504
Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов преди старта на срещата между ПП и ДБ. СНИМКА: Александрина Петева

На въпрос откъде идва напрежението между ПП и ДБ, Надежда Йорданова заяви: "Не е от нас" 

Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи: за единен мандат и единна група на ПП-ДБ. 

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев преди старта на срещата между ПП и ДБ. 

 "Това е изключително важно - да бъдем обединени и заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт на "Прогресивна България". Важно е за страната и за бъдещите президентски избори, за да може да излъчим силна кандидатура за президент", каза още Мирчев.

"Ние си спазваме решенията на органите, а те са за обща парламентарна група", допълни той. Но не пожела да отговори откъде идва напрежението между "Промяната" и "Демократична България".

На въпрос за това отговори колежката на Мирчев от "Да, България" Надежда Йорданова: Не идва от нас. 

След като избраните за депутати от ДБ се бяха събрали в залата, заедно дойдоха и избраниците от ПП.

Лидерът им Асен Василев също направи кратък коментар пред медиите: 

"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула. Няма никакви проблеми, както обяснихме и преди 2 седмици: никакви притеснения за българските граждани и за бюджета в момента. На всички други въпроси ще ви отговоря след срещата", каза Василев.   

"Ние искаме единство, повече няма да коментирам", лаконичен бе на влизане и Йордан Иванов от ДСБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

