С разказ за Стефан Караджа Добрич участва в национално събитие за 150 г. от Априлското въстание

Национално събитие, част от инициативата „Мрежа на свободата", ще се проведе в Добрич в Младежкия център на 30 април от 18 часа. Градът ще участва, заедно с още шест български града, в общ разказ, посветен на 150-годишнината от Априлското въстание и неговото съвременно значение.Основен акцент в участието на града ще бъде войводата Стефан Караджа и неговото символно присъствие в региона. По време на събитието ще бъде представена и малко позната история за т.нар. легион „Стефан Караджа", който посреща българските войски в Добрич през 1940 г. До момента има регистрирани над 100 заявки за участие.

Седем български града ще съберат едновременно публика на живо в националното събитие „Мрежата на свободата" на 30 април от 18 ч., посветено на 150-годишнината от Априлското въстание. Събитието въвежда нов за страната формат на паралелно свързани сцени в различни градове и се откроява като единствена по рода си инициатива, посветена на годишнината. Инициативата ще се проведе паралелно в Копривщица, София, Варна, Бургас, Сливен, Русе и Добрич и се организира от Националната мрежа за развитие в партньорство с граждански организации от страната. „Мрежата на свободата" ще започне едновременно във всички градове, като сцените ще бъдат свързани в реално време и ще изградят общо, споделено преживяване за публиката в цялата страна. Във всяка локация ще има жива аудитория и собствено участие в програмата, така че всеки град да бъде едновременно домакин и активен участник. Всички гости във всеки един град ще могат да гледат на живо изложенията на всички презентатори от цялата страна.Официален партньор в национален план е и Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Говорители в национален план ще бъдат историкът Александър Стоянов, доц. Радослав Спасов и други историци от цяла България,.

Форматът ще пренесе в съвременен контекст идеята за комитетската мрежа, изграждайки връзки между различни градове и хора. Събитието е замислено като „жива щафета", при която отделните сцени последователно поемат думата и добавят нови гледни точки към общия дискурс за свободата. Темите са разпределени по градове – София изследва ролята на младите, Варна – паметта и културата, Русе – невидимата роля на жените в революцията, Сливен – лидерството, Бургас – прекъснатите национални добродетели, а Добрич – единството и принадлежността. Копривщица е символното ядро и модерира цялото събитие. Събитието има образователна насоченост и свързва историческите събития със съвременния контекст и гражданското участие.