Бивш шеф в Агенцията по храните в Пловдив съди активист на "Величие" за клевети около шарката

Йордан Мицикулев нарекъл д-р Иван Шиков некомпетентен, обвинил го за избиването на здрави животни

Бившият началник-отдел „Здравеопазване на животните" при Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив д-р Иван Шиков заведе дело за клевета срещу активиста на партия "Величие" Йордан Мицикулев за многобройни негови изказвания в личния му ютюб канал по време на епидемията от шарка по овцете миналото лято. Мицикулев беше от поддръжниците на тезата, че всъщност се избиват здрави животни, той беше и горещ защитник на стадото на бай Рибан, който не вярваше, че овцете му са болни от чума при заразата в края на 2024-а.

В свое включване от Карлово на 24 юли м. г. Мицикулев нарича д-р Шиков некомпетентен лекар и твърди, че заразата е причинена умишлено, че на пазара в Раковски се продават животни, въпреки че това е забранено заради шарката. "Д-р Шиков е основното лице, което поддържа пазара на Раковски, където тази събота, това е 100% потвърдена информация, на пазара е имало животни, имало овце – пазарът работи... и се поддържа от д-р Шиков. Това, което искаме ние, е незабавната оставка на този корумпиран лекар.

Всичките автохтонни овце в България са застрашени точно заради това лице", казва Мицикулев. Седмица по-късно той заявява: „Иван Шиков – това е човекът, за който ние имаме съмнение, че

основното лице зад убийството на цялата популация на овце в регион Пловдив. Според това, което чуваме, се избиват в

момента здрави животни и този същият д-р Иван Шиков – ние държим на неговата оставка, за да може да бъде съден и вкаран в затвора."

В други свои изяви Мицикулев твърди, че д-р Шиков е закупил общинско жилище в Пловдив, кара кола за 200 000 лв. и взима заплата като за изпълнителен директор на агенцията. Ветеринарният лекар обясни пред "24 часа", че живее под наем в общински апартамент, защото съпругата му е служител в местната администрация, автомобилът му струва 24 000 лв., а възнаграждението му е било в зависимост от заеманата длъжност. В годините назад д-р Шиков беше директор и на пловдивската, и на националната агенция по храните.

"Водя това дело, за да изчистя името си. Никой досега не си е позволявал да ме нарича некомпетентен и корумпиран. Работя в системата на ветеринарната медицина от дипломирането си през 1998 г., а в държавната администрация - от 2006 г.", обясни д-р Иван Шиков.

Той беше в листите на "Прогресивна България", а Йордан Мицикулев - водач на кандидат-депутатите на "Величие" в Пазарджик. По време на кампанията Мицикулев имаше имунитет и делото беше спряно, но вече е възобновено и трябва да започне на 2 юни.

По информация на "24 часа" и други засегнати от публичните изяви на Мицикулев се готвят да заведат дела срещу него.