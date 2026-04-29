Царят и царицата няма да бъдат на тържествата за 80 г. на шведския крал Карл VI Густав

Цар Симеон II и царица Маргарита няма да присъстват на тържествата в Стокхолм по повод 80-тата годишнина на шведския крал Карл VI Густав. Това стана ясно от съобщение на секретариата на Н.В. Цар Симеон II във фейсбук.
"Поради множеството запитвания, информираме, че Царят и Царицата няма да присъстват на тържествата в Стокхолм по повод 80-тата годишнина на шведския крал Карл VI Густав. Въпреки личната покана, която се получи, Царското семейство реши, че на тяхната възраст подобни официални церемонии са им в тежест", съобщават оттам.
"На 19 април 2026 г. Негово Величество гласува на изборите за Народно събрание в българското посолство в Мадрид. Царят е в Испания по повод 65 години от сватбата на близки роднини на Техни Величества", допълват от секретариата.
