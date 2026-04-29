Нямаме назначени посланици, а временно управляващи в над 10 държави, сред тях САЩ и Украйна

В повече от 10 държави, сред които САЩ и Украйна, България няма назначени посланици, а временно управляващи. Това показва справка в списък на Министерството на външните работи (МВнР) за ръководителите на дипломатическите представителства на България зад граница. Документът е публикуван в платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет.

Освен във Вашингтон и Киев, временно управляващ ръководи и посолствата на България в Мексико, Минск (Беларус), Пхенян (Северна Корея), Ташкент (Узбекистан), Дамаск (Сирия), Багдад (Ирак), Абуджа (Нигерия), Техеран (Иран), Улан Батор (Монголия) и Адис Абеба (Етиопия).

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Съгласно Закона за дипломатическата служба, министърът на външните работи внася в Министерския съвет предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици, постоянни представители при международни правителствени организации и генерални консули.

В средата на 2025 г. президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев (настоящ лидер на „Прогресивна България" – бел.авт.) и премиерът Росен Желязков размениха реплики по повод назначенията на посланици, след което в следващите месеци бяха назначени такива в редица държави, среди които Италия, Португалия, Финландия, Белгия и др. Тогав Радев призова "тенденцията за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма", но добави, че "тя вече клони в такава". Желязков тогава заяви, че имената на предложените за посланици отдавна са изпратени в президентската институция.

В днешния извънреден брой на "Държавен вестник" бяха издадени укази на президента Илияна Йотова за назначаване на посланици в Малта и Кабо Верде.