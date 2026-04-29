ПП и ДБ регистрират две групи в новия парламент (Документ)

Вече час десните депутати обсъждат предложението на Асен Василев за парламентарен съюз "За Силна България в Силна Европа"

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще регистрират две отделни парламентарни групи. Това предвижда споразумение, което вече един час обсъждат депутатите, избрани с листата на ПП-ДБ.

Текстът на споразумението е предложен от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той предвижда макар и в две групи, доскорошната коалиция да сформира парламентарен съюз. Вижте тук текста на споразумението

ПП и ДБ се съгласяват да издигнат заедно кандидат за президент на изборите през есента на тази година и да се явявт заедно на изборите за кмет на столичния район "Средец". Няма да се разделят и в общинските съвети, където имат общи групи.

В парламента двете парламентарни групи ще провеждат общи законодателни инициативи и ще имат координационни срещи по общите политики като промяна на съдебната система.

За раздяла на депутатите от ПП-ДБ се заговори веднага след изборите. Като тонът ескалира покрай настояването на ДБ Асен Василев да влезе депутат от Хасково, за да освободи място за Манол Пейков. В последните дни Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пък предложиха споразумение за коалиция и пътна карта за обединяване на "Да, България", ДСБ и "Продължаваме промяната". То обаче бе отхвърлено от ПП, защото формацията не се определя като дясна.