Депутатите на Румен Радев си избраха шефове, а пред хотела им ревю на рокли (Снимки)

"Прогресивна България" пази до четвъртък тайна какви са решенията им за високите позиции в новия парламент

"Прогресивна България" избра столичния хотел "Анел" за първото заседание на парламентарната си група. Това беше и мястото, откъдето Румен Радев подготвяше новия си политически проект след излизането си от "Дондуков" 2.

Заседанието съвпадна с края на учебния ден в близко училище, а при вида на медиите децата питаха дали Румен Радев ще се появи. Малки фенове дори опитаха да изчакат появата на бившия президент.

А докато в залата парламентарната група заседаваше, пред входа на хотела течеше подготовка... за модно ревю. Депутатите така и не дочакаха старта на момичетата с красиви рокли, а на излизане се чудеха в недоумение какво предстои. Петър Стойчев е от новите депутати Снимка: Велислав Николов

Сред първите, които си тръгнаха около 18,30 часа бе Антон Кутев. Малко след 19 часа започнаха да излизат и други от новите депутати, сред които и плувецът Петър Стойчев Журналисти до залата не бяха допускани, а охраната предупреждаваше, че има частно мероприятие Снимка: Велислав Николов . Всички обаче отказваха коментар какво е решила парламентарната група. Ще разберете утре, лаконичен бе Кутев часове преди клетвата на 52-ото Народно събрание.