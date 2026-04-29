Депутатите на Румен Радев си избраха шефове, а пред хотела им ревю на рокли (Снимки)

Павлета Давидова

Депутатите така и не дочакаха момичета с красиви рокли от българска дизайнерка

"Прогресивна България" пази до четвъртък тайна какви са решенията им за високите позиции в новия парламент

"Прогресивна България" избра столичния хотел "Анел" за първото заседание на парламентарната си група. Това беше и мястото, откъдето Румен Радев подготвяше новия си политически проект след излизането си от "Дондуков" 2.

Заседанието съвпадна с края на учебния ден в близко училище, а при вида на медиите децата питаха дали Румен Радев ще се появи. Малки фенове дори опитаха да изчакат появата на бившия президент.

А докато в залата парламентарната група заседаваше, пред входа на хотела течеше подготовка... за модно ревю. Депутатите така и не дочакаха старта на момичетата с красиви рокли, а на излизане се чудеха в недоумение какво предстои. 

Петър Стойчев е от новите депутати Снимка: Велислав Николов

Сред първите, които си тръгнаха около 18,30 часа бе Антон Кутев. Малко след 19 часа започнаха да излизат и други от новите депутати, сред които и плувецът Петър Стойчев

Журналисти до залата не бяха допускани, а охраната предупреждаваше, че има частно мероприятие Снимка: Велислав Николов
. Всички обаче отказваха коментар какво е решила парламентарната група. Ще разберете утре, лаконичен бе Кутев часове преди клетвата на 52-ото Народно събрание. 

Малко повече от час отне на парламентарната група да финализира срещата си. Ясно е, че е постигнато съгласие за ръководство на групата, но всичко остана в дълбока тайна. Освен депутатите, бяха забелязани и лидерите на коалиционните партньори.

Йордан Йовчев Снимка: Велислав Николов
Галин Дурев (вдясно) вече има депутатски опит, но от БСП Снимка: Велислав Николов
Коалиционният партньор Тодор Барболов също бе на заседанието Снимка: Велислав Николов
Една от манекенките по време на ревюто Снимка: Велислав Николов

