Официално! ПП и ДБ късат, но обмислят парламентарен съюз

ДБ: Разделението на парламентарната група е сериозна грешка. Ние настоявахме за единство

ПП и ДБ ще се регистрират като 2 отделни парламентарни групи.

Това обяви официално лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той обаче уточни, че и "Промяната" и "Демократична България" обмислят да работят заедно в парламентарен съюз.

"Това, което предложихме на колегите, и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие. Потвърдихме, че ще се явим заедно на предстоящите местни избори в район "Средец" и ще подкрепим кандидата. Предполагам, че ще бъде Трайчо Трайков, както беше предният път. Ще продължи съвместната работа навсякъде, където тя съществува. Продължаваме заедно напред с парламентарен съюз, единствената разлика е, че на таблото (в пленарната зала - бел.ред.) ще светят 2 групи", каза още той.

"Това, което можем да очакваме, е това, което се видя през 2022 г., когато бяхме в отделни парламентарни групи. В момента има хора, които стоят по-вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние смятаме, че са центристки, но някои хора са недоволни", заяви Василев.

"Появиха се, макар и малки, партии в десния спектър. По същия начин има хора, които подкрепяха ПП, но смятат, че политиките, които предлагат от ДБ са прекалено десни. И в Европа сме в две различни семейства, ние сме в ALDE, които след дълги разговори изхвърлиха ДПС на Делян Пеевски и това отвори пътя ние да станем членове. Надяваме се сега, когато ГЕРБ добави хора, санкционирани по Магнитски и колегите, които са в ЕНП да се преборят и ЕНП да се изчисти от партии, които имат хора на Магнитски в листите си", каза още Василев.

"Очаквам да имаме много ясни политики, обединени по ключовите въпроси - ВСС, съдебна реформа. Там, където винаги сме били заедно. Ако върнете последните 3-4 бюджета 50:50 винаги е гласувала групата за част от мерките, които предлагаме - здравеопазване, образование, доходи", заяви лидерът на ПП.

"Не мисля, че сме излъгали избирателите, те напълно знаеха двете партии как гласуват. Голяма част от тях гласуват с преференции, така или иначе. Сега влизаме в изцяло нов политически момент - имаме 1 управляваща партия със 131 гласа в парламента, което не се е случвало от 1997 г. С 4-годишен хоризонт на управление, освен ако самата партия не се провали драматично и гражданите не решат, че искат да свалят доверието от нея, се дава възможност да се работи спокойно и всяка формация да развие собствената си физиономия", заяви лидерът на ПП.

Той бе категоричен, че двете формации не са се скарали заради съставите в листите. Атанас Атанасов СНИМКА: Александрина Петева

"Като председател на ДСБ пледирах тази вечер, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която поставя рискове пред развитието на България. Ние бяхме "за" да се запази единството", коментира след края на срещата между ПП и ДБ лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.